Kraštutinės dešinės JAV kongresmenė M. T. Greene pranešė apie savo atsistatydinimą

M. T. Greene, buvusi ilgametė JAV prezidento Donaldo Trumpo rėmėja, sakė, kad pasitrauks iš pareigų sausio 5 d.
„Kaip Atstovų Rūmų narė aš visada atstovavau paprastiems amerikiečiams, todėl Vašingtone visada buvau niekinama ir niekada nepritapau“, – sakė M. T. Greene pareiškime, kuriame pranešė apie savo sprendimą.
Ji sakė, kad laikėsi savo pažadų, duotų per rinkimų kampaniją, ir nepritarė tik keliems klausimams.
„Lojalumas turėtų būti abipusis, ir mes turėtume galėti balsuoti pagal savo sąžinę bei atstovauti savo rinkimų apygardos interesams, nes mūsų pareigybės pavadinimas pažodžiui reiškia „atstovą“, – sakė M. T. Greene.
Anksčiau šį mėnesį D. Trumpas atšaukė savo paramą M. T. Greene, kai ji ėmė kritikuoti jo veiksmus, susijusius su seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino istorija.
2021 m. patekusi į Atstovų Rūmus, M. T. Greene greitai išgarsėjo visoje šalyje kaip viena iš pagrindinių savo partijos dešiniojo sparno radikalų.
Ne vienus metus ji išsiskyrė kaip karšta D. Trumpo ir ultrakonservatyvių pozicijų – pavyzdžiui, dėl abortų ir ginklų įstatymų, taip pat imigracijos politikos – rėmėja, nuolat skelbdama smurtą šlovinančius pareiškimus ir vartodama rasistinę leksiką.
JaneJAV KongresasJAV respublikonų partija
