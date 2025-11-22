PasaulisĮvykiai

Nigerijoje iš mokyklos pagrobti 303 mokiniai ir 12 mokytojų

2025 m. lapkričio 22 d. 12:07
Nigerijos krikščionių organizacija šeštadienį pranešė, kad diena anksčiau šalyje buvo pagrobta 315 mokinių ir mokytojų – tai antrasis masinis žmonių pagrobimas iš mokyklos per savaitę, o baimių dėl saugumo daugiausiai gyventojų turinčioje Afrikos šalyje vis daugėja.
Ankstyvą penktadienio rytą įvykdytas reidas į Šv. Marijos mokyklą, esančią Nigerio valstijoje centrinėje Nigerijoje, o prieš tai, pirmadienį, ginkluoti vyrai įsiveržė į vidurinę mokyklą kaimyninėje Kebi valstijoje ir pagrobė 25 mergaites.
Nigerijos krikščionių asociacija teigė, kad naujasis skaičius paaiškėjo „po patikrinimo“, atlikto po penktadienio ryto masinio pagrobimo, pridurdama, kad „bendras pagrobtų aukų skaičius... dabar yra 303 mokiniai ir 12 mokytojai“.
Buvo pagrobta beveik pusė iš 629 mokyklos sąrašuose esančių mokinių.
Netoliese esančių Kacinos ir Plato valstijų valdžios institucijos nurodė imtis atsargumo priemonių ir uždaryti visas mokyklas.
Nigerio valstijos vyriausybė uždarė daugelį mokyklų, o prezidentas Bola Tinubu atšaukė tarptautinius susitikimus, įskaitant dalyvavimą G20 viršūnių susitikime Johanesburge, kad galėtų spręsti krizę.
Du pagrobimai ir išpuolis prieš bažnyčią šalies vakaruose, per kurį žuvo du žmonės, įvyko po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino imtis karinių veiksmų dėl, pasak jo, radikalių islamistų vykdomų krikščionių žudynių Nigerijoje.
Nigerija dar nepamiršo daugiau nei prieš dešimtmetį įvykdyto beveik 300 mergaičių pagrobimo, kurį įvykdė džihadistai iš „Boko Haram“ Čiboke, šiaurės rytinėje Borno valstijoje. Kai kurios iš tų mergaičių iki šiol nerastos.
NigerijaAfrikaMokiniai
