Per plauką nuo katastrofos: lėktuvas JAV susidūrė su meteorologiniu balionu

JAV Nacionalinė transporto saugos valdyba (NTSB) patvirtino, kad incidentas įvyko spalio 16 d., virš Jutos valstijos.
Preliminariai manyta, kad į „United Airlines“ orlaivį „Boeing 737 MAX“ trenkėsi meteorologinis balionas ir įskėlė priekinį stiklą. Kabinos pilotus apibėrė sudužusio stiklo skeveldros, todėl priimtas sprendimas leistis avariniu būdu.
„Smūgio metu abu pilotai buvo apipilti stiklo šukėmis. Kapitonas patyrė kelias paviršines pjautines žaizdas dešinėje rankoje“, – rašoma NTSB pranešime.
Kapitonas teigė horizonte pastebėjęs tolimą objektą, bet nespėjęs apie jį pranešti antrajam pilotui, įvyko stiprus smūgis į priekinį stiklą ir nuskambėjo garsus trenksmas.
NTSB vadovė Jenniferė Homendy nurodė, kad incidentas „galėjo būti išties pražūtingas orlaiviui ir esantiems jame“.
Iš pradžių būta nuogąstavimų, jog žalą galėjo sukelti kosminės šiukšlės. Ankstesni vyriausybės tyrimai rodė labai mažą riziką, kad skrydžio metu lėktuvus pataikytų nuolaužos.
Lėktuvų priekiniai stiklai yra daugiasluoksniai, kad pažeidimo metu neįvyktų salono slėgio praradimas.
NTSB teigimu, skrydis išvyko iš Denverio su 112 keleivių ir įgulos narių. Kapitonas paskelbė pavojaus signalą ir sėkmingai nukreipė lėktuvą į Solt Leik Sitį, o keleiviai tą pačią dieną į Los Andželą buvo išskraidinti kitu orlaiviu.