Bosnijos ir Hercegovinos serbai balsuoja pirmalaikiuose rinkimuose

M. Dodikas buvo nušalintas nuo pareigų rugpjūčio mėnesį, kai buvo pripažintas kaltu dėl to, kad ignoravo tarptautinio pasiuntinio nurodymus. Šis pasiuntinys prižiūri taikos susitarimą, padedantį išlaikyti Bosnijos ir Hercegovinos vienybę po praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio pabaigos etninių karų.
Ankstyvasis balsavimas Serbų Respublikoje (RS) – vienoje iš dviejų Bosnijos ir Hercegovinos pusiau autonominių teritorijų, kartu su bosnių ir kroatų federacija – reiškia, kad laimėtojas eis pareigas mažiau nei metus: iki 2026 m. spalio mėn. vyksiančių visuotinių rinkimų.
Šie pirmalaikiai rinkimai laikomi lemiamu išbandymu M. Dodiko nacionalistinių pažiūrų partijai, kuri valdžioje jau išbuvo beveik du dešimtmečius.
Apie 1,2 mln. balsavimo teisę turinčių rinkėjų gali rinktis iš šešių kandidatų, tačiau pagrindiniais favoritais laikomi du.
Vienas iš jų – artimas M. Dodiko, kuris ir toliau vadovauja savo Nepriklausomų socialdemokratų sąjungai (SNSD), bendražygis 63-ejų metų amžiaus buvęs vidaus reikalų ministras Sinisa Karanas.
Pagrindinė opozicinė jėga Serbų demokratų partija (SDS) pasirinko palyginti mažai žinomą 56-erių elektrotechnikos profesorių Branko Blanusą, kuris M. Dodikui ir jo partijai ne kartą yra pažėręs kaltinimų korupcija.
Rinkimai vyksta po kelerių metų trukusių konfliktų tarp Bosnijos vyriausiojo įgaliotinio Christiano Schmidto ir M. Dodiko, kurie, kaip teigia daugelis analitikų, pastūmėjo šalį prie giliausios politinės krizės nuo 1992–1995 m. karo pabaigos.
Anksčiau šiais metais M. Dodikas buvo nuteistas dėl C. Schmidto nurodymų nepaisymo, jam šešeriems metams uždrausta eiti pareigas valstybės tarnyboje.
Kelis mėnesius sprendimui nepaklusęs 66-erių lyderis, turintis artimų ryšių su Kremliumi, spalio mėnesį staiga sutiko su nušalinimu.
Po kelių dienų JAV atšaukė sankcijas M. Dodikui ir keliems jo bendražygiams, įskaitant ir S. Karaną, galiojusias nuo 2017 m.
„Neįmanoma šalis“
Rinkimų kampanijos metu S. Karanas buvo atvirai pristatomas kaip M. Dodiko darbų ir tradicijos tęsėjas.
Prezidento posto siekiantis kandidatas ketvirtadienį ramiai stebėjo paskutinį mitingą, kurio metu M. Dodikas, kuris per rinkimų kampaniją Bosniją ir Hercegoviną pavadino „neįmanoma šalimi“, žadėjo susirinkusiesiems, kad siekis sukurti valstybę Serbų Respublikos (RS) pagrindu bus tęsiamas.
„Mūsų vizija yra laisvė, o laisvės be valstybės nėra“, – sakė M. Dodikas miniai susirinkusiųjų Bosnijos serbų administracinėje sostinėje Bania Lukoje.
Tuo metu B. Blanusa vadino M. Dodiko politiką grėsme šalies ateičiai, o jį patį kaltino korupcija.
„Jis pažemino RS institucijas savo interesų ir turtų labui“, – rinkimų kampanijos renginyje šią savaitę kalbėjo opozicijos kandidatas.
M. Dodiką vadina visagaliu
Istorikas ir diplomatas Slobodanas Soja visgi pažymėjo, kad tarp dviejų pagrindinių pretendentų aiškių „ideologinių“ skirtumų nėra. Abu kandidatus jis vadino „nepopuliariais, savanaudžiais ir neatsakingais“.
S. Sojos teigimu, nepaisant M. Dodiko sprendimo pasitraukti sulaukus spaudimo iš Vašingtono, jo politinė įtaka niekur nedingo.
„Jo galia išlieka nepakitusi ir laikui bėgant tik didės, nes tol, kol vadovauja partijai, jis yra visagalis“, – pridūrė istorikas.
Rinkimų išvakarėse Bania Lukos gyventojai nerodė daug susidomėjimo politinėmis diskusijomis ir reiškė nusivylimą kandidatais.
Viena vaiką auginanti Milica Djuric sakė balsuosianti, bet neturinti didelių vilčių, kad kas nors pasikeis.
„Aš uždirbu 1000 konvertuojamų markių (511 eurų dolerių) per mėnesį, turiu vaiką, kurį reikia leisti į mokyklą, ir apmoku sąskaitas. Norėčiau, kad jie (politikai – AFP) atsidurtų mūsų kailyje ir gautų tokį atlyginimą, jog pamatytų, kaip tenka gyventi mums“, – 51-erių moteris sakė naujienų agentūrai AFP.
Jai antrino mažmeninės prekybos parduotuvės darbuotojas Draganas Savičas.
„Balsuosiu, bet nieko nesitikiu“, – sakė 49-erių dviejų vaikų tėvas.
„Mano karta dar galėjo kažką pasiekti sunkiai dirbdama, bet aš nerimauju dėl savo vaikų. Šiandien viskas priklauso nuo ryšių“, – kalbėjo vyras.
Rinkimai prasidėjo 8:00 val. Lietuvos laiku ir baigsis po 12 valandų.