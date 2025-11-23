Iš D. Tusko – pašaipus atsakas V. Orbanui

D. Tuskas pasmerkė V. Orbano laišką, kurį, pasak portalo „Politico“, šis šeštadienį nusiuntė Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen.
Savo kreipimesi Vengrijos vadovas paragino Europos Sąjungą (ES) pritarti, kad Ukraina atiduotų teritorijas Rusijai, sumažintų savo kariuomenę ir atiduotų Vašingtonui 50 proc. pelno iš būsimos rekonstrukcijos, kaip to reikalaujama JAV 28 punktų plano projekte.
„Ministras pirmininkas Orbanas reikalauja nedelsiant sustabdyti visą pagalbą Ukrainai. Jis taip pat pritaria pasiūlymui dėl Ukrainos teritorinių nuolaidų ir dalinio nusiginklavimo. Apskritai, nenuostabu, kad Budapešte prieglobstį rado Ziobro ir Romanowskis“, – platformoje „X“ rašė D. Tuskas, turėdamas galvoje buvusį Lenkijos teisingumo ministrą Zbigniewą Ziobro ir jo pavaduotoją Marciną Romanowskį, kuriems Lenkijoje pareikšta daugybė kaltinimų.
M. Romanowskis buvo suteiktas politinis prieglobstis Vengrijoje; pasak žiniasklaidos pranešimų, ten pat prieglobsčio sieks ir Z. Ziobro. Abu vyrai kaltinami neteisėtai pasisavinę milijonus eurų iš teisingumo ministerijos fondo, skirto padėti nusikaltimų aukoms.
V. Orbanas apie savo laišką paskelbė šeštadienį platformoje „X“, kur taip pat pakomentavo JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymą dėl taikos Ukrainoje.
„Europa dabar turi du kelius“, – rašė jis.
„Mes galime pasukti atgal iš šios aklavietės ir pagaliau vieningai, įskaitant ir Briuselio biurokratus, palaikyti prezidento Trumpo taikos iniciatyvą. Tai reikštų, kad karą palaikantys lyderiai turėtų pripažinti faktą, jog pastaruosius 3,5 metų jie švaistė sunkiai uždirbtus europiečių pinigus karui, kurio neįmanoma laimėti mūšio lauke“, – aiškino didžiausiu Kremliaus rėmėju ES laikomas politikas.
Antrasis kelias – ES tolesnė karinė ir finansinė parama Kyjivui be JAV pagalbos, o tai, milžiniškų lėšų iššvaistymu savo šalies opozicijos kaltinamo V. Orbano nuomone, esąs tiesus kelias į karą su potencialiai „tragiškomis“ pasekmėmis.
Lenkijos naujienų agentūra PAP primena, kad Vengrija jau ilgą laiką prieštarauja Vakarų pagalbai Ukrainai, yra priklausoma nuo Rusijos naftos ir dujų bei blokuoja ES sankcijas Maskvai. Pats V. Orbanas dažnai kartoja Kremliaus retoriką itin glaudžiai primenančius teiginius.
