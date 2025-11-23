Šlykštus tonas ir keiksmažodžiai: atskleidė, kas vyko per skubų JAV ir Europos diplomatų susitikimą

Kaip teigia leidinys, JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija susitikime spaudė Ukrainą iki ketvirtadienio priimti 28 punktų taikos planą. Pareigūnai teigė, kad deryboms skirtas langas yra ribotas.
„Financial Times“ skelbia, kad taikos plano klausimas buvo aptartas J. Davis rezidencijoje vykusiame susitikime.
Kyjive vykusiame renginyje dalyvavo Europos diplomatai ir JAV pareigūnai. Pasak publikacijos šaltinių, JAV kariuomenės sekretorius Danielis Driscollas susitikime teigė, kad yra „optimistiškas“ ir tiki, esą „dabar yra taikos metas“. Visgi jis perspėjo, kad Vašingtonas nebus lankstus.
Pažymima, kad susitikimo priežastis – diskusijos dėl „taikos plano“ ir JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimas, kad Ukraina „turės jį patvirtinti“. Todėl Europos atstovai norėjo nuspręsti, kaip įsikišti į situaciją.
Vienas aukšto rango Europos pareigūnas susitikimo toną pavadino „šlykščiu“. Pasak publikacijos, diskusija greitai įstrigo aklavietėje.
Vienas iš susitikimo dalyvių teigė, esą J. Davis pareiškė, kad JAV paramai Ukrainai yra nubrėžtos ribos.
„Yra rimtų indikacijų, kad Rusija turi stiprią pramoninę bazę, ir tai – tik laiko klausimas, kada Ukrainai teks sudaryti susitarimą“, – JAV reikalų patikėtinį citavo „Financial Times“.
Pasak dalyvavusių asmenų, D. Driscollas susitikime netgi ėmė keiktis.
„Turime baigti šitą mėšlą. JAV kariuomenė myli Ukrainą ir ją remia, tačiau sąžiningas Pentagono vertinimas yra tas, kad Ukrainos padėtis labai bloga, ir dabar yra pats tinkamiausias metas taikai“, – susitikime dėstė jis.
Amerikiečių pareigūnas pridūrė, kad „saugumo garantijos yra šios sutarties dalis“ – JAV artimiausiomis dienomis jas aptars su Europos ir Ukrainos lyderiais.
Straipsnyje taip pat teigiama, esą J. Davis ir D. Driscollas primygtinai reikalavo, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašytų susitarimą iki ketvirtadienio.
„Turime siaurą langą – prezidentas D. Trumpas nori taikos dabar“, – sakė jis.
Tuo pat metu vienas JAV pareigūnas tvirtino, kad susitikimas buvo „pozityvus, tiesus ir pagarbus“.
„Tai buvo geras apsikeitimas nuomonėmis. Sekretorius D. Driscollas atsakė į tiek klausimų, kiek leido laikas, ir kiek įmanoma išsamiai“, – pridūrė jis.
Tačiau vienas Vakarų pareigūnas „Financial Times“ aiškino, kad diplomatai susitikime išreiškė nuomonę, esą JAV išnaudoja V. Zelenskio politinį silpnumą vidaus korupcijos skandalo fone, siekiant greitai prastumti susitarimą dėl Ukrainos.
Kai kurie ES ambasadoriai JAV pasiūlymą pristatė kaip strateginę Rusijos pergalę.
J. Davis atsakė, kad milijono karių praradimas – būtent tiek, anot JAV vertinimo, rusų žuvo nuo 2022 m. plataus masto invazijos pradžios – nėra pergalė.
Susitikimo pabaigoje, anot publikacijos, ES atstovai primygtinai teigė, kad vietoje „taikaus“ susitarimo sudarymo dabar reikia didesnio spaudimo Rusijai.
Tačiau amerikiečiai sakė, kad siūlomas taikos planas yra geriausias variantas.
„Pasirodo, viskas dar blogiau, nei manėme“, – leidiniui sakė aukšto rango Europos pareigūnas.
Ketvirtadienį žiniasklaidoje pasirodė pilnas 28 punktų taikos planas, kuriuo siekiama užbaigti Rusijos agresiją Ukrainoje. Plačiau apie jį skaitykite čia.