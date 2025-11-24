Izraelio kariuomenė dėl spalio 7 d. išpuolio atleido keletą generolų

Šis žingsnis buvo žengtas praėjus dviem savaitėms po to, kai kariuomenės vadas Eyalas Zamiras pareikalavo atlikti sistemingą šį antpuolį lėmusių nesėkmių tyrimą, nors vyriausybė, nepaisydama visuomenės spaudimo, delsia įsteigti valstybinę tokio tyrimo komisiją.
Atleistų generolų sąraše – trys divizijų vadai, iš kurių vienas tuo metu ėjo karinės žvalgybos vadovo pareigas.
Sekmadienį paskelbtame kariuomenės pranešime nurodoma, kad visi trys yra asmeniškai atsakingi už tai, kad ginkluotosios pajėgos nesugebėjo užkirsti kelio „Hamas“ iš Gazos Ruožo surengtam išpuoliui.
Visi trys generolai iki juos atleidžiant jau buvo atsistatydinę iš savo pareigų.
Be to, buvo paskelbta, kad karinio jūrų laivyno ir karinių oro pajėgų vadams buvo pritaikytos drausminės priemonės, veiksmų buvo imtasi ir keturių kitų generolų ir keleto vyresniųjų karininkų atžvilgiu.
Šį mėnesį pasirodė karo vadovo E. Zamiro paskirto ekspertų komiteto ataskaita, kurią paskelbus buvo užbaigtas kariuomenės vidaus tyrimas dėl spalio 7 d. išpuolių.
Ataskaitoje padaryta išvada, kad kariniame aparate egzistavo „ilgalaikiai sisteminiai ir organizaciniai veiklos sutrikimai“.
Tyrimo ataskaitoje taip pat buvo pažymėta kariuomenės „žvalgybos nesėkmė“, nes ji nesugebėjo įspėti apie išpuolius, nors kariuomenė turėjo „išskirtinės, aukštos kokybės informacijos“.
Joje taip pat apgailestaujama dėl „netinkamų sprendimų priėmimo procesų ir pajėgų dislokavimo 2023 m. spalio 7 d. naktį“ ir atkreipiamas dėmesys į karinės vadovybės grandinės nesėkmes.
