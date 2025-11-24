PasaulisĮvykiai

JAV teismas atmetė ieškinį prieš buvusį FTB vadovą J. Comey

2025 m. lapkričio 24 d. 21:18
JAV federalinis teismas atmetė ieškinį prieš aršų JAV prezidento Donaldo Trumpo kritiką, buvusį Federalinio Tyrimų biuro (FTB) vadovą Jamesą Comey.
Daugiau nuotraukų (1)
Teismas argumentavo, kad bylą nagrinėjusi prokurorė negalėjo būti paskirta Generalinės prokuratūros. Prokurorė Lindsey Halligan, iškėlusi bylą J. Comey, yra buvusi D. Trumpo advokatė.
J. Comey buvo apkaltintas davęs melagingus parodymus ir trukdęs teisingumui, kai Kongresas tyrė Rusijos kišimąsi į 2016 m. rinkimus, kuriuos D. Trumpas laimėjo, ir tai, ar D. Trumpas bendradarbiavo su rusais. D. Trumpas atleido J. Comey 2017 m., vykstant tyrimui.
J. Comey neigė jam pateiktus kaltinimus. Jis pareiškė, kad yra nekaltas ir pasitiki federaline teismų sistema.
JAVJamesas ComeyDonaldas Trumpas (Donald Trump)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.