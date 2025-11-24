Ryškėjančios JAV taikos plano detalės: „Financial Times“ įvertino, kokių kompromisų gali imtis Ukraina

Ar Ukraina atsisakys Donecko?
„Tai tik 22 punktas sąraše, bet jis visai galėtų būti pirmasis“, – pažymi FT.
Tai leistų Rusijai gauti tai, ko jos kariai negalėjo pasiekti nuo 2014 m. Tuo pačiu metu teritorijos, už kurią ukrainiečiai praliejo tiek kraujo, atidavimas tikriausiai bus labai ginčytinas ir destabilizuojantis Ukrainos atžvilgiu, o tai taip pat atitiks Kremliaus interesus.
Dešimtys tūkstančių likusių ukrainiečių, gyvenančių teritorijoje, kuri turėtų būti atiduota, bus priversti palikti savo namus. Tai reikštų, kad Ukraina atiduos savo „tvirtovės juostą“, kurią sudaro Slovianskas, Kramatorskas, Družkovka ir Konstantinovka, miestai, kurie nuo 2014 m. buvo atrama prieš Rusijos okupantus.
JAV „taikos planas“ numato pripažinti šiuo metu okupuotas teritorijas „de facto priklausančiomis Rusijai“. Iš pirmo žvilgsnio tai yra priimtinesnis sprendimas Kyjivui ir jo Europos sąjungininkams nei formalus „de jure“ pripažinimas, kuris suponuoja galimybę pakeisti sienas jėga, pažeidžiant tarptautinės teisės principus:
„Tačiau, kaip teigia Chatham House tarptautinės teisės direktorius Markas Velleris, formuluotė „de facto Rusija“ V. Putinui yra palankesnė nei „faktiškai kontroliuojama Rusijos“, kaip ir žodžio „pripažinimas“ naudojimas.
Ar Ukraina gaus reikšmingas saugumo garantijas?
Taikos plane teigiama, kad Ukraina „gaus patikimas saugumo garantijas“, tačiau jame nėra pateikta jokių konkrečių duomenų, o tik griežtai ribojamos sąjungininkų galimybės.
Tuo tarpu Kyjivas vis dar atsargiai vertina neaiškius pažadus dėl 1994 m. Budapešto memorandumo, kuris suteikė saugumo garantijas iš JAV ir Jungtinės Karalystės, tačiau nesugebėjo užkirsti kelio Rusijos karinei agresijai 2014 m. ir jos plataus masto invazijai 2022 m., rašo FT:
„Užkulisiuose bus sprendžiama, kokia gali būti Vakarų reakcija, tačiau viskas, kas neapims konkrečių veiksmų, greičiausiai bus pasmerkta Kyjivo nesėkmei“, – rašoma šaltinyje.
Kam atiteks įšaldyti Rusijos turtai?
JAV planas sužlugdys ES pasiūlytą schemą, pagal kurią įšaldyti Rusijos turtai būtų panaudoti 140 mlrd. eurų „reparacijų“ paskolai Ukrainai suteikti.
Tuo pačiu metu, net ir pasirašius taikos sutartį, Ukrainai reikės didžiulės biudžetinės paramos iš Europos sąjungininkų ir ilgalaikio finansavimo ginkluotųjų pajėgų rengimui ir aprūpinimui. Dauguma ES sostinių sutinka, kad reparacijų kreditas yra geriausias ir pigiausias būdas suteikti šią pagalbą.
Ar reikalinga visuotinė amnestija?
Taikos planas numato visuotinę amnestiją abiem konflikto šalims ir susitarimą atsisakyti bet kokių teisinių pretenzijų. Tačiau Rusijos pateisinimas savaime būtų labai sunkus daugeliui ukrainiečių, kurie ilgai kentėjo nuo mirčių, miestų naikinimų, išprievartavimų ir vaikų pagrobimų, kuriuos įvykdė Rusijos kareiviai, pažymima straipsnyje.
Ukrainos Nobelio taikos premijos laureatė Aleksandra Matvičiuk pareiškė, kad visuotinė amnestija ir „jokių neigiamų agresijos pasekmių nebuvimas“ taptų „didžiausiu nusivylimu“ JAV taikos planu ukrainiečiams.
Tai taip pat sunaikintų teisinį pagrindą ES reparacijų paskolai, mano Julija Ziskina iš proukrainietiškos žmogaus teisių organizacijos „Razom“.
„Jei šis susitarimas bus pasiektas, reparacijų paskola taps teisiškai ir finansiškai neįmanoma“, – sako ji.
Ar reikėtų riboti Ukrainos kariuomenės dydį?
Iš esmės, Ukrainos kariuomenės dydžio ribojimas iki 600 000 žmonių būtų nepriimtinas jos suvereniteto pažeidimas. ES lyderiai kategoriškai prieštarauja tam, nes mano, kad stipri Ukrainos kariuomenė yra geriausias Europos saugiklis nuo Rusijos agresijos, rašo FT:
„Tačiau sumažinus kariuomenės dydį trečdaliu nuo dabartinio lygio, Ukraina vis tiek turės didelę ir galingą kariuomenę, beveik dvigubai viršijančią didžiausių ES pajėgų dydį. Tai taip pat leistų demobilizuoti dalį karių, kurie praleido daugelį metų kariaudami“, – rašoma šaltinyje.
Kai kurie karininkai jau pasisakė prieš bet kokį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų skaičiaus mažinimą.
„Tai tiesioginis pasirengimas naujam įsiveržimui ir Ukrainos silpninimas iki tokio lygio, kad ji negalės pasirengti atremti puolimo“, – pareiškė Ukrainos kariuomenės komunikacijos specialistas Aleksandras Solonko.
Parengta pagal „Unian“ inf.