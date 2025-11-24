Slovėnija referendume atmetė ginčytiną įstatymą dėl eutanazijos

Apie 53 proc. rinkėjų įstatymui nepritarė, o 47 proc. balsavo už. Tai reiškia, kad jo įsigaliojimas bus sustabdytas mažiausiai vieniems metams.
Slovėnijos parlamentas liepos mėnesį priėmė įstatymą, leidžiantį eutanaziją, nes 2024 m. vykusiame referendume jis sulaukė palaikymo.
Tačiau Katalikų Bažnyčios ir konservatyvios parlamentinės opozicijos remiamai pilietinei organizacijai surinkus 46 tūkst. parašų (ir 6 tūkst. viršijus minimalų reikalingą parašų skaičių) teko organizuoti pakartotinį referendumą.
Dabartinis rezultatas reiškia, kad parlamentas per ateinančius 12 mėnesių negali vėl balsuoti dėl įstatymo projekto ta pačia tema.
Nevyriausybinės organizacijos „Balsas už vaikus ir šeimą“, organizavusios kampaniją prieš eutanazijos įstatymą, vadovas Alešas Primcas reagavo į rezultatus sakydamas, kad laimėjo „solidarumas ir teisingumas“.
„Slovėnija atmetė vyriausybės sveikatos, pensijų ir socialines reformas, pagrįstas mirtimi ir nuodijimu“, – Slovėnijos naujienų agentūra STA citavo A. Primco žodžius.
Keletas Europos šalių, tarp jų Austrija, Belgija, Nyderlandai ir Šveicarija, leidžia nepagydomai sergantiems žmonėms teikti medicininę pagalbą, kad šie galėtų numirti.
Pagal ginčytiną įstatymą, kuris turėjo įsigalioti šiais metais, sąmoningi, nepagydomai sergantys pacientai būtų įgiję teisę į pagalbą numirti, jei jų kančios yra nepakeliamos, o visos gydymo galimybės – išnaudotos.
Taip pat būtų buvę galima taikyti eutanaziją, jei gydymas neteiktų pagrįstų vilčių dėl paciento būklės pagerėjimo ar pasveikimo, bet ne tam, kad būtų nutrauktos nepakeliamos kančios, sukeltos psichinės ligos.
Ministras pirmininkas Robertas Golobas, balsavęs iš anksto, ragino piliečius palaikyti įstatymą, „kad kiekvienas iš mūsų galėtų pats nuspręsti, kaip ir su kokiu orumu baigsime savo gyvenimą“.