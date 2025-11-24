V. Zelenskis vyks į JAV aptarti taikos plano: „Reuters“ atskleidė, kas bus aptariama

„Atskirame pareiškime Baltieji rūmai pranešė, kad naujoji versija apima sustiprintas saugumo garantijas ir kad Ukrainos delegacija pareiškė, jog ji „atspindi jų nacionalinius interesus“, – rašo leidinys.
Tuo tarpu derybas vedęs JAV valstybės sekretorius Marco Rubio Ženevoje žurnalistams pranešė, kad dar reikia išspręsti klausimus, įskaitant NATO vaidmenį, bet jo komanda susiaurino neišspręstų problemų ratą dėl Ukrainos taikos plano, kurį remia JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
M. Rubio pareiškė, kad Jungtinėms Valstijoms vis dar reikia laiko likusiems klausimams išspręsti. Jis išreiškė viltį, kad susitarimas bus pasiektas iki ketvirtadienio, bet užsiminė, kad tai gali užtrukti ir ilgiau.
Tuo tarpu anksčiau D. Trumpas pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis planą turi patvirtinti iki ketvirtadienio.
Tuo tarpu, pagal Valstybės departamento atstovo duomenis, M. Rubio paliko Ženevą ir grįžo į Vašingtoną.
Be to, pagal „Reuters“ šaltinių duomenis, JAV ir Ukrainos pareigūnai svarsto galimybę V. Zelenskiui apsilankyti JAV, galbūt jau šią savaitę, siekiant aptarti JAV taikos planą su D. Trumpu:
„Pagrindinė idėja yra ta, kad jie aptars jautriausius taikos plano klausimus, pavyzdžiui, teritorijos klausimą, pranešė vienas iš šaltinių. Tiksli data dar nėra nustatyta“, – rašo „Reuters“.
Parengta pagal „Unian“ inf.