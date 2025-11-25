D. Trumpas kai kuriuos „Musulmonų brolijos“ skyrius skelbia „teroristinėmis organizacijomis“

Įsake konkrečiai paminėti skyriai Libane, Egipte ir Jordanijoje. Šie skyriai „vykdo arba skatina ir remia smurto ir destabilizavimo kampanijas, kurios kenkia jų pačių regionams, JAV piliečiams ir JAV interesams“, teigiama įsake.
„Musulmonų brolija“ yra panislamistinė organizacija, įkurta Egipte 1928 m. ir išplitusi į kitas arabų pasaulio šalis. Jos įkūrėjas egiptiečių mokytojas Hassanas al Banna tikėjo, kad atgaivinus islamo principus visuomenėje musulmonų pasaulis galės pasipriešinti Vakarų kolonializmui.
JAV sprendimas pripažinti šią organizaciją užsienio „teroristine“ grupuote leis Vašingtonui imtis baudžiamųjų priemonių, pavyzdžiui, įšaldyti visą grupuotės turtą JAV ir neleisti jos nariams atvykti į šalį.
Dabar užsienio reikalų sekretorius Marco Rubio ir iždo sekretorius Scottas Bessentas turi užbaigti procesą, paskelbiant neteisėtais JAV prezidento įsake nurodytus grupuotės skyrius.
„Musulmonų brolija“ jau yra paskelbta teroristine grupe kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Egipte ir Saudo Arabijoje. Neseniai, šių metų balandį, ją uždraudė Jordanija. Amanas kaltino grupuotę ginklų gamyba, kaupimu ir planavimu destabilizuoti karalystę.
„Musulmonų brolija“ yra labai populiari Jordanijoje ir veikė šioje šalyje net tada, kai 2020 m. šalies aukščiausiasis teismas nutarė, kad ją reikia išformuoti. Anksčiau valdžios institucijos užmerkdavo akis į jos veiklą.
Egipte „Musulmonų brolija“ yra uždrausta nuo 2013 m., kai buvo nuverstas jos lyderis ir tuometinis prezidentas Mohamedas Morsis. Tai įvyko per karinį perversmą, kuriam vadovavo tuometinis kariuomenės vadas Abdelis Fattah al Sisi.
Nuo tada A. F. al Sisi vadovauja Egiptui, per tą laiką sudaręs svarbų aljansą su Vašingtonu.
Izraelio ambasadorius Jungtinėse Tautose Danny Danonas pirmadienį savo įraše platformoje „X“ pagyrė šį žingsnį.
„Tai svarbus sprendimas ne tik Izraelio valstybei, bet ir kaimyninėms arabų šalims, kurios dešimtmečius kentėjo nuo „Musulmonų brolijos“ terorizmo“, – sakė jis.
Šių metų gegužę Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas nurodė savo vyriausybei parengti pasiūlymus, kaip kovoti su „Musulmonų brolijos“ įtaka ir jos plitimu šalyje.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)teroristinė grupuotėmusulmonų brolija
Rodyti daugiau žymių