J. Wadephulas ragina Izraelį įleisti į Gazos Ruožą daugiau pagalbos

2025 m. lapkričio 25 d. 20:38
Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas paragino Izraelio vyriausybę įleisti į Gazos Ruožą daugiau humanitarinės pagalbos.
Nors praėjus daugiau kaip šešioms savaitėms nuo paliaubų tarp Izraelio ir islamistinio „Hamas“ judėjimo pradžios į palestiniečių teritoriją vėl patenka daugiau maisto produktų, tačiau prieš prasidedant žiemai čia vis dar trūksta palapinių ir medicininės įrangos, sakė ministras Berlyne susitikęs su savo Jordanijos kolega Aimanu al Safadi. Esą būtina skubiai imtis veiksmų.
A. al Safadi pareiškė, kad žmonių situacija Gazos Ruože pagerėjo, tačiau humanitarinė padėtis teritorijoje vis dar labai sudėtinga. Daugiau kaip 90 proc. gyventojų čia yra reikalingi humanitarinės pagalbos, kad išgyventų.
Jordanijos diplomatijos vadovas paragino Izraelį laikytis paliaubų. Tai esą labai svarbu taikai ir stabilumui pasiekti.
J. Wadephulas pareikalavo greitai įgyvendinti prieš savaitę JT Saugumo Tarybos priimtą rezoliuciją dėl Gazos taikos plano.
Esą būtina priimti sprendimus, kaip JT įgaliotos institucijos galėtų kuo greičiau užtikrinti stabilumą Gazoje. Čia kalbama ir apie numatytą „Hamas“ nuginklavimą.
Anot ministro, būtina veikti greitai, nes yra Gazos Ruožo padalijimo pavojus – į Izraelio kariuomenės kontroliuojamą dalį ir dalį, kurioje „Hamas“ vėl kaupia jėgas.
„Negalime leisti, kad „Hamas“ čia toliau nekliudomai konsoliduotų savo galią“, – pabrėžė J. Wadephulas.
