PasaulisĮvykiai

Persiginkluoti siekianti Švedija stiprina oro gynybą

2025 m. lapkričio 25 d. 20:33
Švedija už 3,5 mlrd. kronų (366 mln. JAV dolerių) įsigis priešlėktuvinės gynybos įrangos, skirtos apsisaugoti nuo raketų, dronų ir kovinių orlaivių, antradienį pranešė vyriausybė.
Daugiau nuotraukų (1)
Šalis investuos apie 2 mlrd. kronų į žemė-oras trumpojo nuotolio raketas IRIS-T ir 1,5 mlrd. kronų į transporto priemones, naudojamas joms dislokuoti, sakoma atskirame Švedijos ginkluotųjų pajėgų pranešime.
„Tai reikšmingas mūsų oro gynybos sustiprinimas“, – žurnalistams per spaudos konferenciją sakė gynybos ministras Palas Jonsonas Pietų Švedijoje esančiame Halmstade, kur dislokuotas oro gynybos pulkas. Jis pridūrė, kad įranga bus naudojama „numušti naikintuvus, kruizines raketas ir įvairių tipų dronus“.
Gynybos grupė „Saab“ patvirtino gavusi Švedijos gynybos medžiagų administracijos (FMV) užsakymą įsigyti 2,1 mlrd. kronų vertės jutiklių ir valdymo bei kontrolės sistemų antžeminei oro gynybos sistemai.
Pristatymai vyks 2027–2028 m., sakoma grupės pranešime.
„Pavyzdžiui, radiolokatorius gali aptikti ne didesnius už pieno pakuotę dronus iš daugiau nei keturių kilometrų atstumo“, – teigė P. Jonsonas.
Rusijai įsiveržus į Ukrainą, Švedija 2024 m. įstojo į NATO ir sparčiai didina karines išlaidas.
Po šaltojo karo Švedija drastiškai sumažino išlaidas gynybai, sutelkusi karines pastangas į tarptautines taikos palaikymo misijas. Po Rusijos 2014 m. įvykdytos Krymo aneksijos šalis pakeitė kursą ir pradėjo didinti karines išlaidas. Švedija planuoja per ateinantį dešimtmetį gynybos išlaidoms skirti 300 mlrd. kronų.
Švedijaoro gynyba

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.