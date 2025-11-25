Žiniasklaida: JAV atstovas susitiko su rusais JAE, derybas pratęs ir šiandien

„JAV kariuomenės sekretorius D. Driscollas keletą valandų susitiko su Rusijos delegacijos nariais pirmadienio vakarą Abu Dabyje. Jis planuoja susitikti su jais dar kartą per dieną antradienį, kad aptartų taikos procesą ir paspartintų taikos derybų pažangą“, – „CBS News“ pranešė JAV atstovas.
Kol kas nežinoma, kas dar įeina į JAV delegaciją Abu Dabyje.
Kaip anksčiau pranešė „CBS News“, JAV ir Ukrainos pareigūnai taip pat aptarė galimą Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitą į JAV šią savaitę, tačiau šiuo metu nėra aiškių vizito planų.
Kol kas neaišku, kiek Rusija ir Ukraina yra arti susitarimo.
Sekmadienio vakarą paskelbtame pareiškime Baltieji rūmai pranešė, kad po diskusijų Ženevoje JAV ir Ukrainos pareigūnai „parengė atnaujintą ir patobulintą taikos planą“.
Tuo pačiu metu vienas iš JAV pareigūnų „CBS News“ teigė, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas, atrodo, mano, kad vienu ar kitu būdu užims Ukrainos Donecko sritį – arba taikiai, arba karo veiksmais.
„Nors tas pats JAV pareigūnas atsisakė vertinti, ar Ukraina pralaimi karą Rytuose, jis pareiškė, kad karo veiksmų eiga rodo, kad Rusija užims Donecką. Jis nurodė, kad Rusijos laimėjimai Pokrovsko mieste nėra teigiamas ženklas Kyjivo gynybos perspektyvoms“, – rašo „CBS News“.
Parengta pagal „Unian“ inf.