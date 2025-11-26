Čekijos rinkimų nugalėtojas siekia įtraukti į vyriausybę išžaginimu kaltinamą kandidatą

A. Babišas teigė, kad prezidentas Petras Pavelas „iškėlė keletą prieštaravimų“ dėl Filipo Tureko, euroskeptiškos Automobilistų partijos, su kuria jis sudarė koaliciją, nario.
F. Turekas, kurį A. Babišas pasirinko aplinkos ministru, yra tiriamas dėl smurto artimoje aplinkoje ir išžaginimo pagal jo buvusios merginos skundą. Policija vykdė tyrimą ir dėl kitų įtarimų nacių atributikos turėjimu ir nacistiniu pasveikinimu, bet ši byla atidėta.
P. Pavelas „mano, kad ponas Turekas neturėtų būti ministras“, žurnalistams sakė A. Babišas. „Manau, kad jis galėtų gauti tokią galimybę, bet gerbiu pono prezidento nuomonę“, – pridūrė jis.
P. Pavelas per ateinančias dvi savaites prieš sudarant ministrų kabinetą turėtų susitikti su visais kandidatais ir pagal Konstituciją gali atsisakyti paskirti F. Tureką.
„Prezidentas pradės pokalbius su kandidatais (...) lapkričio 28 d.“, – sakoma P. Pavelo biuro pareiškime ir priduriama, kad pokalbiai turėtų trukti iki gruodžio 10 dienos.
Save trampistu vadinantis A. Babišas šį mėnesį pasirašė koalicijos sutartį su Automobilistų ir kita euroskeptiška kraštutinių dešiniųjų partija SPD, kai jo judėjimas ANO spalio mėnesį laimėjo visuotinius rinkimus. Jo naujoji koalicija, pakeisianti centro dešiniųjų vyriausybę Europos Sąjungos ir NATO šalyje, turinčioje daugiau nei 10 mln. gyventojų, turi 108 vietas 200 narių parlamente.
A. Babišui, buvusiam ministrui pirmininkui bei didžiulio maisto ir chemijos konglomerato „Agrofert“ savininkui, pačiam gresia teismas dėl sukčiavimo gaunant ES subsidijas. Slovakijoje gimęs magnatas, žurnalo „Forbes“ duomenimis, septintas turtingiausias žmogus Čekijoje, neigia visus kaltinimus ir vadina juos šmeižto kampanija.
Trečiadienį A. Babišas taip pat sakė, kad P. Pavelas privertė jį pažadėti, jog prieš pradėdamas eiti pareigas jis paskelbs, kaip ketina išspręsti interesų konfliktą dėl „Agrofert“.
„Prezidento sąlyga – kad tai pasakyčiau prieš paskyrimą“, – sakė A. Babišas. „Taigi aš tai padarysiu“, – pažadėjo jis.
Prieš imigraciją nusistačiusios SPD pirmininkas Tomio Okamura, lapkričio pradžioje tapęs parlamento pirmininku, taip pat teisiamas už neapykantos kurstymą. Kritikų teigimu, A. Babišas ir T. Okamura gali palaikyti vienas kitą, kai policija prašys, kad parlamentas atimtų iš jų neliečiamybę ir jie galėtų stoti prieš teismą.
Naujoje vyriausybėje ANO turės devynis ministrus, SPD siūlo tris nepartinius ekspertus, o Automobilistų partija ministrų kabinete turės keturias vietas.
A. Babišas sakė, kad tikisi kaip ministras pirmininkas gruodžio 18 d. dalyvauti ES viršūnių susitikime.