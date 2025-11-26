Krūvos grynųjų ir kaltinimai bankams: atskleidė naujų detalių apie Ukrainą krečiantį korupcijos skandalą

„Jūs matėte tas grynųjų pinigų krūvas. Yra du būdai, kaip pinigai galėjo čia atsidurti – arba kontrabanda, arba iš banko saugyklos. Nepaisant bankų reguliavimo, jie atsidūrė šioje nusikalstamos organizacijos būstinėje“, – pažymi NABU vadovas.
Jis išreiškė abejones, kad tokio masto korupcinį sandėrį buvo galima kruopščiai slėpti nuo kontrolės institucijų.
„Tokio milžiniško pinigų plovimo biuro veikla negalėjo likti nepastebėta nei bankų, nei finansinės priežiūros tarnybų“, – sako S. Kryvonos.
Pasak jo, net ir dabar kai kurios valstybinės institucijos dirba pernelyg lėtai ir gali stabdyti tyrimo veiksmus. Tai ypač pasakytina apie Ukrainos valstybinę finansų stebėjimo tarnybą.
„Mes iki šiol negavome atitinkamų finansų stebėjimo ataskaitų. Ji turėtų pagreitinti mūsų užklausų apdorojimą“, – pridurė NABU vadovas.
Operacija „Midas“
Lapkričio 10 d. NABU paskelbė apie didelio masto korupcijos schemos, susijusios su valstybės lėšų grobstymu energetikos sektoriuje, atskleidimą. Padaryta žala gali siekti šimtą milijonų dolerių.
Kaip pažymėjo NABU direktorius Semenas Kryvonos, schema „Midas“ apėmė ne tik energetikos sektorių, bet ir kitas sritis. Po kurio laiko įtariamųjų korupcija skaičius šioje byloje gali padidėti.
Pasak ES užsienio politikos vadovės Kajos Kallas, nusikaltėliai grobstė pinigus, kurie buvo skirti Ukrainos kariuomenei.
Parengta pagal „Unian“ inf.