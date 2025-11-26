Prancūzijos Aukščiausiasis Teismas paliko galioti N. Sarkozy laisvės atėmimo bausmę

Paryžiaus Kasacinis Teismas atmetė 70-mečio buvusio valstybės vadovo apeliacinį skundą dėl jo nuteisimo. Šis nuosprendis yra galutinis ir neskundžiamas.
Visgi N. Sarkozy neturės atlikti bausmės kalėjime. Baudžiamojo teismo teisėjas turės nuspręsti dėl alternatyvios bausmės rūšies: buvusiam prezidentui gali būti nurodyta, pavyzdžiui, nešioti elektroninę apykoję.
Ši byla yra atskira nuo jam iškeltos kitos bylos, kurioje jis buvo nuteistas už dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje, kilus įtarimų dėl rinkimų kampanijos finansavimo Libijos diktatoriaus Muammaro Gaddafio lėšomis. Už šį nusikaltimą jam buvo skirta penkerių metų bausmė, tačiau po trijų savaičių N. Sarkozy buvo paleistas iš kalėjimo, kol bus nagrinėjamas apeliacinis skundas.
Šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė šiandien palikta galioti byloje, susijusioje su rinkimų lėšas ribojančia taisykle, kuria siekiama užtikrinti lygesnes sąlygas visiems kandidatams. Apeliacinis teismas praėjusiais metais nustatė, kad N. Sarkozy komanda, naudodama dvigubą apskaitą, 2012 m. rinkimams išleido beveik dvigubai daugiau nei leidžiama: 43 mln. eurų vietoje leidžiamų 22,5 mln.
Skirtingai nuo kitų kaltinamųjų, jam nebuvo pateikti kaltinimai dėl dvigubos apskaitos vedimo, tačiau jis buvo patrauktas atsakomybėn kaip neteisėto kampanijos finansavimo naudos gavėjas.
N. Sarkozy neigė „bet kokią baudžiamąją atsakomybę“ ir kaltinimus vadino melu.
Praėjusių metų gruodį jis išnaudojo paskutinę teisinę priemonę ir dar kitoje byloje: dėl bandymo daryti spaudimą teisėjui. Buvęs šalies vadovas už tai jau atliko bausmę – nešiojo elektroninę apykoję.