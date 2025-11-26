Prancūzijos prezidentas E. Macronas kitą savaitę lankysis Kinijoje

PasaulisĮvykiai

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas gruodžio 3–5 d. su valstybiniu vizitu lankysis Kinijoje, pirmiausia keliaus į Pekiną, o vėliau – į pietvakarinį Čengdu miestą, trečiadienį pranešė jo biuras.
Per vizitą, pirmąjį nuo 2023 m. balandžio, E. Macronas susitiks su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, siekdamas „palaikyti nuolatinį ir reiklų dialogą su Kinija“, pranešė Eliziejaus rūmai. Xi Jinpingas lankėsi Prancūzijoje 2024 m. gegužę.
„Bus aptarti pagrindiniai strateginės Prancūzijos ir Kinijos partnerystės klausimai, taip pat keli svarbūs tarptautiniai klausimai ir bendradarbiavimo sritys, siekiant išspręsti mūsų laikų pasaulinius iššūkius“, – pridūrė Eliziejaus rūmai.
Tikimasi, kad E. Macronas kels ekonomikos ir prekybos klausimus, Prancūzijai kitais metais perimant pirmininkavimą Didžiajame septynete (G7). Šiai išsivysčiusios pramonės demokratinių šalių grupei, kuriai Kinija nepriklauso, šiuo metu pirmininkauja Kanada.
E. Macrono vizitas rengiamas šaliai šią savaitę grąžinus dvi Kinijos paskolintas didžiąsias pandas. Jos buvo parskraidintos į protėvių namus ir gyvens Čengdu pandų draustinyje. Prieš joms išvykstant,Kinijos ambasados ​​pareigūnas pažadėjo, kad netrukus bus išsiųsti nauji lokiai, pakeisiantys populiariąją porą.
