Airija griežtina migracijos politiką

Norėdami atsivežti šeimos narius, užsieniečiai iš Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių ateityje turės įrodyti, kad gali pasirūpinti savo artimaisiais.
Remiantis planais, pripažinti pabėgėliai ateityje gali netekti leidimo gyventi šalyje, jei bus nuspręsta, kad jie kelia grėsmę valstybės saugumui arbai jei jie bus nuteisti už sunkų nusikaltimą.
Tie, kas norės įgyti Airijos pilietybę, ateityje turės mažiausiai penkerius metus gyventi šalyje, o ne tris, kaip iki šiol.
Dirbantys prieglobsčio prašytojai, be to, dalį savo pajamų turės atseikėti išlaidoms už valstybės skiriamą apgyvendinimą.
Vyriausybės priimtus planus dar turi patvirtinti parlamentas. Jie parlamentui turėtų būti pateikti kitų metų pradžioje.
Teisingumo ministras Jimas O'Callaghanas sugriežtinimus argumentavo ženkliai išaugusiu prieglobsčio prašymų skaičiumi ir didžia dalimi imigracijos nulemtu gyventojų skaičiaus augimu.
2024 m. Airijoje buvo pateiktas 18 tūkst. 651 prieglobsčio prašymas – tai per 5 tūkst. daugiau, lyginant su ankstesniais metais, ir daugiau nei kada nors anksčiau.
Balandžio duomenimis, Airijoje yra 5,46 mln. gyventojų, ir t. y. 1,6 proc. daugiau nei ankstesniais metais.
J. O'Callaghanas pažymėjo, kad šis rodiklis yra septynis kartus didesnis bei ES vidurkis.
Britų vyriausybė lapkričio viduryje pristatė planus dėl prieglobsčio politikos griežtinimo – be kita ko, norima smarkiai apriboti valstybės išmokas migrantams. Airijos premjeras Michealas Martinas įspėjo, kad dėl to gali augti migracijos srautai į Airiją. J. O'Callaghano duomenimis, pastaruoju metu 87 proc. prieglobsčio prašytojų į šalį įvažiavo per kaimyninę Šiaurės Airiją, kuri priklauso Jungtinei Karalystei.
