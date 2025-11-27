D. Trumpas prakalbo apie „teroro aktą“: skelbia naujausią informaciją apie pašautus Nacionalinės gvardijos karius

Trumpas vaizdo pranešimas parodė trijų politiškai sprogstamų klausimų – D. Trumpo prieštaringo kariuomenės panaudojimo šalies viduje, imigracijos ir JAV karo Afganistane palikimo – persipynimą.
Incidentas, kurio metu du gvardijos nariai buvo sunkiai sužaloti, buvo „piktadarystė, neapykantos veiksmas ir teroro aktas“, sakė D.Trumpas. – „Tai buvo nusikaltimas prieš visą mūsų tautą.“
Jis patvirtino, kad vyras, sulaikytas po šaudynių, įvykdytų dienos metu, už dviejų kvartalų nuo Baltųjų rūmų, buvo „užsienietis, atvykęs į mūsų šalį iš Afganistano“.
Įtariamasis atvyko į Jungtines Valstijas 2021 m. „tais liūdnai pagarsėjusiais skrydžiais“, sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje afganistaniečių evakuaciją, talibams perėmus valdžią šalyje po 20 metų karo ir JAV pasitraukimo.
Šokiruojantis išpuolis, įvykdytas šalia metro stoties tuo metu, kai Vašingtono centre gatvėse ir biuruose buvo pilna žmonių, taip pat atkreipia dėmesį į D. Trumpo prieštaringą nusikaltimų prevencijos militarizavimą visoje šalyje.
D. Trumpas pasiuntė karius į kelis miestus, kuriuos valdo demokratai, įskaitant Vašingtoną, Los Andželą ir Memfį. Šis sprendimas sukėlė daugybę teisinių ieškinių ir protestų iš vietos pareigūnų, kurie kaltina respublikoną siekiant autoritarinių galių.
D. Trumpo pareiškimas taip pat rodo, kad jo ne mažiau prieštaringa iniciatyva išsiųsti nelegaliai šalyje gyvenančius migrantus – pagrindinis jo vidaus politikos darbotvarkės punktas – gaus naują postūmį.
„Dabar turime iš naujo patikrinti kiekvieną užsienietį, kuris atvyko į mūsų šalį iš Afganistano“ valdant buvusiam prezidentui Joe Bidenui, sakė jis. – „Turime imtis visų būtinų priemonių, kad būtų išsiųstas bet koks užsienietis iš bet kurios šalies, kuriam nepriklauso čia būti arba kuris neduoda naudos mūsų šaliai; jei jie negali mylėti mūsų šalies, mes jų nenorime.“
Netrukus po D. Trumpo kalbos veiksmų ėmėsi JAV pilietybės ir imigracijos tarnyba, federalinė agentūra, prižiūrinti teisėtą imigraciją.
„Nedelsiant ir neribotam laikui stabdomas visų imigracijos prašymų, susijusių su Afganistano piliečiais, nagrinėjimas, kol bus atlikta tolesnė saugumo ir patikros protokolų peržiūra“, – trečiadienį vėlai vakare agentūra pranešė socialiniuose tinkluose.
Primename, kad Vakarų Virdžinijos gubernatorius Patrickas Morrisey iš pradžių teigė, kad sargybiniai buvo iš jo valstijos ir žuvo, tačiau vėliau šią informaciją paneigė, sakydamas, kad jo biuras gavo „prieštaringus pranešimus“ apie jų būklę.
Tuo tarpu P. Hegsethas per vizitą Dominikos Respublikoje sakė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas paprašė jo „į Vašingtoną nusiųsti dar 500 karių, iš Nacionalinės gvardijos“.
nacionalinė gvardijaVašingtonasDonaldas Trumpas (Donald Trump)
