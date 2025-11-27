Paaiškėjo, kiek žmonių žuvo per gaisrą Honkonge

Daug žmonių laikomi dingusiais. Institucijos aiškinasi didžiausio per beveik 80 metų gaisro priežastis. Tyrėjų akys, be kita ko, krypsta į bambukinius pastolius prie pastatų.
Dėl gaisro sulaikyti trys vienos statybų bendrovės darbuotojai. Institucijos nurodė patikrinti saugumą visose didelėse statybvietėse milijoniniame mieste.
Liepsnos gyvenamajame komplekse „Wang Fuk Court“ šiauriniame Tai Po rajone trečiadienį išplito per bambukinius pastolius ir greitai persimetė į kelias daugiaaukščius. Keturiuose pastatuose gaisrai buvo užgesinti, o dar trijuose – suvaldyti, ketvirtadienį popiet (vietos laiku) pranešė ugniagesiai. Nenukentėjo tik vienas iš aštuonių dangoraižių.
Vidurnaktį (ketvirtadienį 17.00 val. Vidurio Europos laiku) institucijos patvirtino 83 žmonių žūtį. Naujausiais Honkongo administracijos atstovo duomenimis, 58 sužeistieji gydomi ligoninėse, 12 jų gyvybei gresia pavojus. Tai didžiausia gaisrų katastrofa Honkonge nuo 1948 m.
Ugniagesiai ketvirtadienį toliau „šukavo“ pastatus, ieškodami dingusių gyventojų.
Kol kas neaišku, kiek žmonių dingo. Ketvirtadienio rytą buvo kalbėta apie 279 dingusiuosius. Ugniagesių teigimu, kai kuriuos jų pavyko rasti. Vėliau dingusiųjų skaičius nebuvo aktualizuotas.
Pasak ugniagesių, liepsnos dėl vėjo ir skraidančių nuolaužų fragmentų labai greitai plito. Ugniagesiai kai kurių aukštų dėl labai aukštų temperatūrų gaisro vietoje pradžioje negalėjo pasiekti.