Per didelį gaisrą Honkonge žuvo mažiausiai 44 žmonės

Anksčiau buvo skelbiama apie bent 36 žuvusius žmones. Institucijos gaisrą, kilusį „Wang Fuk Court“ gyvenamajame komplekse Tai Po rajone, priskyrė aukščiausiai – 5 – kategorijai. Gaisro priežastis lieka neaiški. Tarnybos pradėjo tyrimą ir ketina atidžiai patikrinti prie pastatų pritvirtintų bambukinių pastolių ir žalių tinklų saugos standartus.
Pasak Honkongo leidinio „South China Morning Post“, dėl gaisro buvo sulaikyti trys vyrai, įtariami žmogžudyste.
Remiantis pranešimais, tarp žuvusiųjų yra ugniagesys. Kinijos specialiosios administracinės teritorijos vyriausybė patvirtino, kad 37-erių vyras buvo rastas be sąmonės įvykio vietoje, nuvežtas į ligoninę, kur nuo sužalojimų mirė.
Vyriausybės vadovas Johnas Lee nurodė, kad avarinės tarnybos palaipsniui suvaldė liepsnas, skelbė „South China Morning Post“.
Kinijos valstybinė televizija informavo, kad Kinijos prezidentas Xi Jinpingas pareiškė užuojautą. Jis patikino, kad specialioji administracinė teritorija sulauks paramos.
Anot pranešimų, liepsnos apėmė septynis pastatus. Trečiadienio popietę sulaukta butuose įstrigusių gyventojų skambučių.
Kompleksą sudaro aštuoni 32 aukštų gyvenamieji namai, kuriuose iš viso yra beveik 2 tūkst. butų. Nuotraukose ir įrašuose iš nelaimės vietos buvo matyti dideli dūmų debesys, kylantys iš pastatų.
Netoliese esančių namų gyventojai buvo paraginti būti užsidarius langus ir duris ir vengti teritorijos aplink degančius pastatus. Anot „South China Morning Post“, buvo dislokuota daugiau nei 800 ugniagesių ir paramedikų.