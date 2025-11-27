Rusija A. Navalno Kovos su korupcija fondą paskelbė „teroristine organizacija“

Dėl to Rusijos valstybės teritorijoje draudžiama bet kokia šio fondo veikla, ketvirtadienį paskelbė teismas.
Teisėjai JAV įsikūrusią organizaciją apkaltino vykdant „ardomąja veiklą, skatinant, pateisinant ir remiant terorizmą“ bei „organizuojant, rengiant ir vykdant ekstremistinius ir teroristinius nusikaltimus“.
Toliau teigiama, kad Kovos su korupcija fondas įkurtas A. Navalno pirmtakės organizacijos FBK pagrindu, o ši jau prieš tai buvo uždrausta.
Pats Kovos su korupcija fondas po teismo pareiškimo apkaltino Rusijos institucijas siekiant įbauginti aktyvistus ir sulaikyti juos nuo tyrimų rezultatų viešinimo. A. Navalno organizacija atskleidė ne vieną Rusijos elito korupcijos atvejį. Didelio dėmesio sulaukė pranešimas apie tariamą rūmų kompleksą, priklausantį prezidentui Vladimirui Putinui.
47-erių A. Navalnas 2024 m. neaiškiomis aplinkybėmis mirė Rusijos kalėjime. Jo našlė Julija Navalnaja kaltina rusų tarnybas nunuodijus jos vyrą.