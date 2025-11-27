Rusija uždarė Lenkijos konsulatą Irkutske

Rusijos karas Ukrainoje smarkiai pakenkė Varšuvos ir Maskvos santykiams, nes Lenkija tapo Vakarų ginklų, skirtų Kyjivui, transporto centru ir priėmė šimtus tūkstančių ukrainiečių pabėgėlių.
Praėjusią savaitę Varšuva uždarė Rusijos konsulatą Gdanske, apkaltinusi Maskvą surengus diversiją Lenkijos geležinkelio linijoje.
„Rusijos konsulinių įstaigų veiklos apribojimas Lenkijoje absurdišku pretekstu yra akivaizdžiai priešiškas ir nepateisinamas Lenkijos vadovybės žingsnis“, – teigiama Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
Kaip „atsakomoji priemonė“ Lenkijos ambasadoriui buvo pranešta apie Maskvos sprendimą „atšaukti sutikimą dėl Lenkijos generalinio konsulato veiklos Irkutsko mieste nuo 2025 m. gruodžio 30 d.“
Varšuva jau anksčiau uždarė Rusijos konsulatus Poznanėje ir Krokuvoje, o Maskva uždarė Varšuvos konsulatus Sankt Peterburge ir Kaliningrade.
Taigi abiejų šalių ambasados viena kitos sostinėse liks vienintelės jų diplomatinės atstovybės.
Lenkija yra vienintelė Europos šalis, turinti konsulatą Irkutske – mieste netoli Mongolijos – ši tolima atstovybė padėjo spręsti Sovietų diktatoriaus Josifo Stalino laikais į Sibirą ištremtų lenkų palikuonių repatriacijos klausimus.