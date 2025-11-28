D. Trumpas: „labai greitai“ prasidės sausumos veiksmai prieš Venesuelos kontrabandininkus

Per pokalbį su JAV kariais D. Trumpas sakė, kad „jau nebėra daug [Venesuelos narkotikų kontrabandininkų], atvykstančių jūra“, pridurdamas, kad jo administracija „beveik sustabdė“ narkotikų gabenimą į JAV jūra.
„Jūroje 85 proc. sustabdyta. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad žmonės nenori gabenti narkotikų jūra. O mes pradėsime juos stabdyti ir sausumoje. Sausuma yra lengviau, bet tai prasidės labai greitai. Mes juos įspėjame – nustokite siųsti nuodus į mūsų šalį“, – sakė JAV prezidentas.
D. Trumpas anksčiau sakė, kad jo administracija svarsto galimybę susidoroti su narkotikų kontrabandininkais sausumos operacijomis – šalia atakų, kurias kariuomenė vykdo prieš laivus, įtariamus narkotikų gabenimu Karibų jūra.
Pastarosiomis savaitėmis JAV karinės pajėgos ne kartą apšaudė įtariamus narkotikų gabentojus Karibuose ir nužudė daugiau nei 80 žmonių, rodo JAV duomenys.
Šie veiksmai sulaukė plačios kritikos, iš dalies dėl to, kad Vašingtonas iš pradžių nepateikė teisinio pagrindo šiems smūgiams.
D. Trumpo administracija paskelbė narkotikų kartelius teroristinėmis organizacijomis.
Venesuela kaltina Vašingtoną noru pakeisti šalies valdantįjį režimą.
