Po kratų iš pareigų traukiasi V. Zelenskio dešinioji ranka A. Jermakas

„Nenoriu, kad kam nors kiltų kažkokių klausimų dėl Ukrainos. Todėl šiandien priimti tokie vidiniai sprendimai: bus atnaujintas Ukrainos prezidento administracijos darbas.
„Esu dėkingas Andrijui už tai, kad derybų metu jis visada atstovavo Ukrainai būtent taip, kaip reikia. Tai visada buvo patriotiška pozicija. Bet nenoriu, kad būtų gandų ir spekuliacijų“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas.
Ši žinia pasirodė po to, kai teisėsaugos institucijos atliko kratas A. Jermako namuose. Leidinys „Interfax-Ukraina“ skelbia, kad jam įtarimai po kratų nebuvo pateikti.
Priduriama, kad tyrimas vis dar tęsiamas.
Tuo tarpu leidinys „Financial Times“ skelbia, kad kratos gali būti susijusios su didelio masto korupcijos tyrimu dėl pinigų plovimo valstybinėje bendrovėje „Energoatom“.
FT kalbinti, su situacija susipažinę asmenys teigė, kad krata susijusi su korupcijos byla, vadinama „Midas“.
Priduriama, kad tyrimas vis dar tęsiamas.
Tuo tarpu leidinys „Financial Times“ skelbia, kad kratos gali būti susijusios su didelio masto korupcijos tyrimu dėl pinigų plovimo valstybinėje bendrovėje „Energoatom“.
„Financial Times“ priminė, kad V. Zelenskis anksčiau buvo paskyręs A. Jermaką vadovauti delegacijai taikos derybose su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo administracija.
A. Jermako veiksmai jau kurį laiką sukelia prieštaringų nuomonių audrą Ukrainoje. Žiniasklaida teigia, kad jis sukaupė precedento neturintį valdžios kiekį administracijos vadovo pareigose.
Pats V. Zelenskio kancialerijos vadovas patvirtino, kad jo namuose pradėtos kratos, kurias atliko NABU ir SAPO detektyvai.
„Šiandien NABU ir SAPO tikrai vykdo procesinius veiksmus mano namuose. Tyrėjams nėra jokių kliūčių. Jie gavo visišką prieigą prie buto, mano advokatai yra vietoje ir bendrauja su teisėsaugos pareigūnais. Iš savo pusės teikiu visą pagalbą“, – parašė jis.
Penktadienį NABU ir SAPO detektyvai pranešė apie kratas A. Jermako rezidencijoje vyriausybiniame kvartale. Oficialiai nežinoma, kokio tyrimo rėmuose šios kratos atliekamos.
Pastaruoju metu Ukrainoje kilo didelis korupcijos skandalas, susijęs su verslininku T. Mindičiumi ir valstybine „Energoatom“.
Jis įtariamas sukūręs nusikalstamą organizaciją, kuri išplovė 100 mln. dolerių vadinamaisiais „otkatais“ surinktų lėšų. Pranešama, kad jis darė neteisėtą poveikį buvusiam gynybos ministrui Rustemui Umerovui.
UkrainaVolodymyras Zelenskiskratos
Rodyti daugiau žymių