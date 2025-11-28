PasaulisĮvykiai

Ukrainos korupcijos skandalas pasiekė vyriausybės kvartalą: praneša apie kratas

2025 m. lapkričio 28 d. 09:02
Lrytas.lt
Ukrainos ​Nacionalinio antikorupcijos biuro (NABU) ir Specializuotos antikorupcinės prokuratūros (SAPO) tyrėjai ketvirtadienio rytą pradėjo kratas Ukrainos vyriausybės kvartale. Ukrainos žiniasklaidos šaltiniai praneša, kad procesiniai veiksmai gali būti nukreipti prieš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovą Andrijų Jermaką.
Apie kratas pirmasis informavo portalas „Ukrainska Pravda“. Šią informaciją vėliau patvirtino ir partijos Holos atstovas, Aukščiausiosios Rados narys Jaroslavas Železniakas socialiniame tinkle „Telegram“.
„NABU ir SAPO šiandien ryte atlieka kratą pas Andrijų Jermaką. Jeigu kas, pasiruoškite prireikus apginti NABU/SAPO“, – įspėjo J. Železniakas.
Pasak „Ukrainska Pravda“, oficialių komentarų apie kratas kol kas nėra. Nei NABU, nei SAPO viešai nepaaiškino, kokiame tyrime minimas A. Jermakas ir kokia yra šių procesinių veiksmų apimtis.
Abi antikorupcinės institucijos išlaiko tylą ir nepateikia papildomos informacijos visuomenei. Todėl lieka neaišku, ar kratos vyriausybės kvartale bus tęsiamos ir kokių tolesnių žingsnių gali imtis tyrėjai.
UkrainaKorupcijaVolodymyras Zelenskis

