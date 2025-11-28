Žiniasklaida: Izraelio kariuomenė Vakarų Krante nušovė pasidavusius palestiniečių kovotojus

Pasak kelių Izraelio ir Palestinos žiniasklaidos priemonių, abu palestiniečiai buvo nušauti iš arti. Egipto transliuotojo parodytame vaizdo įraše, kaip teigiama, matyti incidentas, įvykęs netoli Dženino miesto.
Izraelio kariuomenė ir policija pranešė, kad incidentas tiriamas. Kariuomenė teigė, kad pajėgos buvo apsupusios pastatą, kurio viduje buvo įtariamieji.
Po kelių valandų vyrai esą išėjo iš pastato ir buvo nušauti. Kariuomenė nepatikslino, kas šovė ir ar palestiniečiai pasidavė.
Palestinos sveikatos apsaugos ministerija Ramaloje patvirtino, kad Izraelio kariuomenė pranešė pareigūnams apie mirtis. Aukos buvo 26 ir 37 metų amžiaus.
„Incidentą tiria vadai įvykio vietoje, o išvados bus perduotos atitinkamoms institucijoms“, – teigiama kariuomenės ir policijos pareiškime.
Izraelio saugumo pajėgos teigė, kad vyrai buvo ieškomi dėl įtarimų mėčius sprogstamuosius įtaisus į karius ir priklausymo „teroristų tinklui“ šioje teritorijoje. Daugiau detalių nepateikta.