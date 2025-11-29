PasaulisĮvykiai

Austrijoje – kraupus radinys: sudegintame automobilyje rastas 21-erių ukrainietis

2025 m. lapkričio 29 d. 12:50
Lrytas.lt
Vienoje rastas sudegintas automobilis, o jame – 21-erių metų Ukrainos pilietis. Austrijos policija tiria galimą žmogžudystę, įvykusią Donaštadto rajone.
Kaip praneša vietos leidinys „Kronen Zeitung“, tyrėjai mano, kad prieš mirtį jis buvo užpultas kelių asmenų prabangaus viešbučio garažo pastate prie Dunojaus kanalo. Pasak leidinio, po suduotų smūgių jaunuolis buvo buvo sumuštas ir paguldytas ant galinės sėdynės, tada sudegintas.
Autopsija parodė, kad kūne buvo smurto žymių, tačiau tiksliausia ir realiausia mirties priežastis – uždusimas. Automobilyje rasta degių medžiagų, įtariama padegimo naudojimas.
Policija pradėjo tyrimą dėl žmogžudystės, apklausia aukos artimuosius ir draugus. Motyvai bei įtariamieji kol kas nežinomi. Jaunuolis į Austriją atvyko anksčiau ir turėjo laikiną apsaugos statusą.
