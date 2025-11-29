Išnarpliojo akivaizdų D. Trumpo melą: V. Zelenskis tai darė bent 78 kartus

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios padėką JAV pareiškė bent 78 kartus – įskaitant ir asmeniškai D. Trumpui.
Į šį skaičių neįeina pasisakymai, išsakyti ukrainiečių kalba ir susitikimų už uždarų durų metu.
V. Zelenskis padėką reiškė socialiniuose tinkluose, kartais pažymėdamas D. Trumpo paskyrą.
V. Zelenskis yra dėkojęs D. Trumpui tiesiai į akis. Padėką jis reiškė ir paskirtiems pareigūnams bei Kongreso nariams – tiek Ukrainoje, tiek pačioje JAV.
Kaip pažymi portalas CNN, V. Zelenskis dėkojo Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir praėjusią savaitę.
„Esame labai dėkingi prezidentui Trumpui, Jungtinėms Valstijoms, visai Amerikos tautai“, – praėjusią savaitę JAV kariuomenės sekretoriui Danui Driscollui sakė V. Zelenskis.
„Taip pat reiškiu gilią padėką Amerikos kompanijoms, Energetikos departamentui ir Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui“, – kitame praėjusią savaitę Graikijoje išsakytame pranešime kalbėjo V. Zelenskis.
Jis padėkojo D. Trumpui už pastangas tiekti energiją Ukrainai ir pridūrė: „Mes esame dėkingi JAV žmonėms ir dar kartą prezidentui.“
Praėjus mažiau nei trims valandoms po to, kai Trumpas sekmadienio rytą paskelbė savo klaidingą teiginį apie tariamą V. Zelenskio nedėkingumą, pastarasis socialiniame tinkle „X“ parašė dar vieną padėką.
„Ukraina yra dėkinga Jungtinėms Valstijoms, kiekvienai amerikiečių širdžiai ir asmeniškai prezidentui Trumpui už pagalbą, kuri – pradedant „Javelin“ – gelbėja ukrainiečių gyvybes“, – rašė jis.
Tačiau tai – nėra neįprastas reiškinys. Vien socialiniame tinkle „X“ V. Zelenskis paskelbė daugiau nei 40 padėkų JAV ir jos lyderiams.
D. Trumpo klaidingas teiginys pasirodė po to, kai V. Zelenskis sukritikavo originalų 28 punktų planą užbaigti karą, kuriame buvo numatyta daug nuolaidų Rusijai.
JAV prezidentas pakartojo teiginį, kurį vasario mėnesį pasakė įtempto susitikimo su V. Zelenskio metu.
„Turi būti dėkingesnis“, – tuomet sakė jis.
