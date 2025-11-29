Po bepiločių atakos sustabdytas vienas svarbiausių Rusijos naftos terminalų

„Dėl tikslingos bepiločių laivų atakos buvo rimtai pažeistas antrasis viengubas prieplaukos taškas „ – teigiama pranešime.
Pasak CPC, kuris valdo maždaug vieną procentą visos pasaulinės naftos tiekimo, krovos ir kitos operacijos buvo sustabdytos, o tanklaiviai nukreipti už terminalo ribų. Naftotiekio bendrovė taip pat pridūrė, kad nei darbuotojai, nei rangovai per incidentą nenukentėjo.
Ukrainos SBU „Alfa“ specialiojo padalinio kovotojai kartu su Gynybos ir apsaugos pajėgomis surengė koordinuotą tolimojo nuotolio dronų ataką kariniams ir logistikos objektams Novorosijsko uoste Krasnodaro krašte.
Ukrainos pusės duomenimis, smūgio metu buvo pataikyta į naftos terminalo infrastruktūrą – naftos krovos stovus ir kolektorius.Taip pat apgadintas didelis desantinis laivas „Project 1171“, tuo metu prisišvartavęs karinės bazės teritorijoje.
Operacija vykdyta bendrai su Gynybos ministerijos Karinio rajono valdyba, Specialiųjų operacijų pajėgomis, Nepilotuojamų sistemų pajėgomis, Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Karinių jūrų pajėgų pakrančių raketų bei artilerijos daliniais.
Pasak SBU, operacijos metu Rusijos oro gynybos sistemos aktyviai bandė atremti dronų smūgius. Novorosijsko uostas yra antras pagal dydį naftos eksportuotojas Rusijoje ir viena svarbiausių Rusijos Juodosios jūros laivyno bazių.