Po šūvių į gvardiečius JAV stabdo visus sprendimus dėl prieglobsčio

JAV prezidentas Donaldas Trumpas dieną prieš tai paskelbė, kad JAV visiškai stabdo visų žmonių iš „Trečiojo pasaulio šalių“ priėmimą.
„Visam laikui stabdysiu migraciją iš Trečiojo pasaulio šalių“, – rašė jis savo socialiniame tinkle „Truth Social“. Kokias tiksliai šalis turi omenyje ir kaip jis tai nori įgyvendinti, respublikonas nenurodė.
D. Trumpo paliepimu, JAV imigracijos agentūra jau netrukus po incidento pareiškė, kad kruopščiai patikrins „visų užsieniečių iš probleminių šalių“ žaliąsias kortas. Žalioji korta leidžia užsienio piliečiams gyventi ir dirbti JAV. Minėtas sprendimas be afganistaniečių paveiks žmones iš dar 18 šalių, tokių kaip Iranas, Libija, Somalis, Jemenas, Kuba ir Venesuela.
Trečiadienį netoli Baltųjų rūmų buvo pašauti du Nacionalinės gvardijos kariai. Viena karė nuo sužalojimų mirė. Spėjamas šaulys – 2021 m. į JAV atvykęs afganistanietis – buvo sulaikytas. Nusikaltimo motyvas nežinomas.
D. Trumpas po incidento pavadino pabėgėlius pagrindine socialinių problemų JAV priežastimi. Žmogaus teisių aktyvistai įspėjo neišnaudoti išpuolio politiniams tikslams.