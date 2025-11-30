Gimtadienio šventę JAV aptemdė kraupios šaudynės: nužudyti 4 žmonės, tarp jų – 3 vaikai

Vietos pareigūnai pranešė, kad pranešimas apie šaudynes buvo gautas šiek tiek po 18 valandos. Pasak policijos, tarp aukų yra tiek suaugusiųjų, tiek vaikų – visi jie skubiai nugabenti į ligonines.
Žuvusiųjų amžius – aštuoneri, devyneri, keturiolika ir 21 metai. Sužeistųjų tarpe – devynmetis, 12 ir 15 metų paaugliai bei kiti jauni suaugusieji iki 22 metų.
Pareigūnai patvirtino, kad užpuolikas iš įvykio vietos pabėgo ir vis dar yra ieškomas.
„Labai aktyvus ir tęsiamas tyrimas, o informacijos kol kas turime nedaug. Pirminiai duomenys rodo, kad tai galėjo būti tiksline ataka, tačiau tyrėjai nagrinėja visas versijas“, – pranešė San Choakino apygardos šerifo biuras.
Policijos atstovė Heather Brent incidentą pavadino „nesuvokiamu“.
„Svarbiausias mūsų prioritetas – nustatyti šio išpuolio vykdytojo tapatybę“, – sakė ji.
Kalifornijos policija kreipėsi į visuomenę, prašydama padėti nustatyti šaulį.
Stoktono vicemeras Jasonas Lee patvirtino, kad šaudynės įvyko vaikui skirto gimtadienio metu.
„Sunku rasti žodžių – jaučiu gilią neviltį ir pyktį dėl šio masinių šaudynių vaikų gimtadienio šventėje. Gimtadienis niekada neturi būti vieta, kur šeimos bijo dėl savo gyvybių. Smurtas palietė ir mane, kai buvau jaunas, todėl matyti, kaip tai išgyvena mūsų vaikai, tėvai ir kaimynai, – labai skaudu. Stoktonas yra mano namai. Tai mūsų šeimos ir mūsų bendruomenė. Siunčiu mintis, maldas ir palaikymą skaudžiai nukentėjusioms šeimoms, vaikams, kurie matė šį siaubą, ir visiems miesto gyventojams, jaučiantiems šį skausmą“, – sakė jis.