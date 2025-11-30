Į pirmąją kelionę po užsienį išvykęs popiežius nusileido Libane

Katalikų Bažnyčios vadovas į Libano sostinę Beirutą atvyko po pietų, o prieš tai pontifikas viešėjo Turkijoje.
Šalyje, kurią kamuoja karas ir krizės, Leono vizitas yra laikomas taikos ir stabilumo vilties ženklu.
Vizito metu jis susitiks su Libano lyderiais, aplankys krikščioniškas vietas ir dalyvaus didelėse mišiose.
Leonas taip pat aplankys Beiruto uoste įvykusios pražūtingo prieš penkerius metus įvykusio ir 220 žmonių gyvybes nusinešusio sprogimo vietą.
Maždaug 30 proc. Libano gyventojų yra krikščionys, tuo tarpu didžioji dauguma yra musulmonai, iš kurių maždaug pusė priklauso šiitų ir sunitų islamo atšakoms.
Religiškai susiskaldžiusiame krašte gyvena ir daugiau religinių bendruomenių, pavyzdžiui, druzai.
Praeityje dėl tokios religijų įvairovės yra kilę konfliktų. Be to, didelė įtampa vyrauja ir santykiuose su Libano kaimynu pietuose Izraeliu.
Iki popiežiaus vizito likus keletui savaičių, ant naujai suremontuotų kelių buvo pastatyti Leoną sveikinantys ženklai, kuriuose jis vadinamas „taikos popiežiumi“.
Leonas jau yra pranešęs apie savo ketinimą „dar kartą paskelbti taikos žinią Artimuosiuose Rytuose“.