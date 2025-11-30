Izraelio prezidento kanceliarija: B. Netanyahu pateikė oficialų malonės prašymą

„Prezidento kanceliarija supranta, kad tai yra neeilinis, didelę reikšmę turintis prašymas. Gavęs visas reikalingas nuomones, prezidentas atsakingai ir nuoširdžiai apsvarstys šį prašymą“, – teigiama I. Herzogo kanceliarijos pranešime.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas šį mėnesį parašė I. Herzogui laišką, kuriame paprašė jį suteikti malonę B. Netanyahu, kuris atkakliai neigia atlikęs neteisėtus veiksmus, kuriais kaltinamas teisme nagrinėjamose bylose.
Tuo tarpu pats B. Netanyahu sekmadienį pateikęs oficialų prašymą suteikti malonę pareiškė, kad jam pateikti kaltinimai korupcija skaldo šalį.
„Besitęsiantis teismo procesas skaido mus iš vidaus, kelia aršius nesutarimus, gilina priešpriešą“, – vaizdo įraše sakė premjeras, omenyje turėdamas savo rėmėjų ir priešininkų susiskaldymą.
„Aš, kaip ir daugelis kitų šalies gyventojų, esu įsitikinęs, kad nedelsiant nutraukus teismo procesą bus galima gerokai sumažinti įtampą ir paskatinti visuotinį susitaikymą, kurio mūsų šaliai taip reikia.“