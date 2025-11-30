PasaulisĮvykiai

Izraelio prezidento kanceliarija: B. Netanyahu pateikė oficialų malonės prašymą

2025 m. lapkričio 30 d. 14:22
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, kurio atžvilgiu teisme jau ilgą laiką yra nagrinėjama ne viena korupcijos byla, pateikė prezidentui Isaacui Herzogui oficialų prašymą suteikti jam malonę, sekmadienį pranešė valstybės vadovo kanceliarija.
„Prezidento kanceliarija supranta, kad tai yra neeilinis, didelę reikšmę turintis prašymas. Gavęs visas reikalingas nuomones, prezidentas atsakingai ir nuoširdžiai apsvarstys šį prašymą“, – teigiama I. Herzogo kanceliarijos pranešime.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas šį mėnesį parašė I. Herzogui laišką, kuriame paprašė jį suteikti malonę B. Netanyahu, kuris atkakliai neigia atlikęs neteisėtus veiksmus, kuriais kaltinamas teisme nagrinėjamose bylose.
Tuo tarpu pats B. Netanyahu sekmadienį pateikęs oficialų prašymą suteikti malonę pareiškė, kad jam pateikti kaltinimai korupcija skaldo šalį.
„Besitęsiantis teismo procesas skaido mus iš vidaus, kelia aršius nesutarimus, gilina priešpriešą“, – vaizdo įraše sakė premjeras, omenyje turėdamas savo rėmėjų ir priešininkų susiskaldymą.
„Aš, kaip ir daugelis kitų šalies gyventojų, esu įsitikinęs, kad nedelsiant nutraukus teismo procesą bus galima gerokai sumažinti įtampą ir paskatinti visuotinį susitaikymą, kurio mūsų šaliai taip reikia.“
