Šveicarai atmetė privalomos pilietinės tarnybos ir klimato mokesčio milijonieriams idėjas

Uždarius balsavimo apylinkes vidurdienį, abu referendumai sulaukė ryškaus rinkėjų nepritarimo. Valstybinis transliuotojas SSR skelbia, kad 84 proc. piliečių atmetė vadinamąją „Pilietinės prievolės iniciatyvą“, o 79 proc. pasisakė prieš naują „Klimato ateities“ mokestį itin didelėms paveldėtoms turto sumoms.
Tokie rezultatai nebuvo netikėti – apklausos dar prieš balsavimą rodė, kad abi iniciatyvos turi menkas galimybes būti priimtos. Be to, Šveicarijos vyriausybė ir parlamentas iš anksto ragino balsuoti prieš, pabrėždami, kad šie pasiūlymai sukeltų milžiniškas išlaidas ir galėtų pakenkti šalies ekonomikai.
Pilietinės prievolės iniciatyvos autoriai teigė, jog visuotinis įpareigojimas atlikti tarnybą – kariuomenėje ar civiliniame sektoriuje – sustiprintų visuomenės vienybę ir įtvirtintų „tikrą lygybę“ tarp vyrų ir moterų.
„Dabartinė sistema diskriminuoja abi lytis – vyrus dėl privalomos tarnybos, o moteris – nes jos netenka naudingo socialinio ir profesinio tinklo, kurį suteikia tarnyba“, – prieš balsavimą sakė komiteto vadovė Noemie Roten.
Tačiau oponentai argumentavo, kad tokia prievolė tik dar labiau padidintų nelygybę, nes moterys ir taip sudaro didžiąją dalį neapmokamo darbo Šveicarijoje.
„O dabar joms siūloma atlikti dar daugiau nemokamos tarnybos – tai tik gilintų disbalansą“, – tvirtino Šveicarijos profesinių sąjungų federacijos atstovė Cyrielle Huguenot.
Vyriausybė taip pat perspėjo, jog dvigubai didesnis tarnybos dalyvių skaičius viršytų realius šalies poreikius ir padvigubintų šauktinių sistemos kaštus.
Nepaisant pralaimėjimo, N. Roten po balsavimo pareiškė besididžiuojanti tuo, kad pavyko iškelti fundamentalius klausimus į viešą diskusiją“ ir priminė, kad kai kurios idėjos Šveicarijoje prigyja tik po kelių dešimtmečių – kaip nutiko su moterų teise balsuoti, kuri buvo atmesta 1959 m., bet priimta 1971-aisiais.
Antrasis balsavimo klausimas – vadinamoji „Iniciatyva už ateitį“, pasiūlyta Šveicarijos socialistų jaunimo – siekė įvesti 50 proc. paveldėjimo mokestį turtui, viršijančiam 50 mln. frankų (apie 63 mln. JAV dolerių). Skaičiuota, kad toks mokestis būtų palietęs maždaug 2,5 tūkst. namų ūkių ir kasmet atneštų apie 6 mlrd. frankų, kurie būtų skirti žaliosios ekonomikos pertvarkai: pastatų renovacijai, atsinaujinančiai energijai ir viešojo transporto plėtrai.
Kritikai perspėjo, kad tokia politika paskatintų turtinguosius išvykti iš šalies ir pakenktų ekonomikai. Jie taip pat atkreipė dėmesį, kad paveldėto verslo savininkai galėtų patirti rimtų nuostolių.
„Žmonės suprato, kad 50 proc. paveldėjimo atėmimas – tai ne mokestis, o valstybės apiplėšimas“, – sakė liberalų parlamentarė Johanna Gapany.
Tuo tarpu žaliųjų deputatas Clarence Chollet pabrėžė, – „blogos naujienos kovai su klimato kaita“, o kampanijos mastai parodė „Dovydo ir Galijoto mūšį“, kur visuomenės judėjimas turėjo kovoti su stambaus kapitalo įtaka.