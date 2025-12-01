Aiškėja A. Jermako atleidimo dramos detalės: V. Zelenskiui – tirada įžeidimų

Leidinio „Ukrainska pravda“ šaltiniai pasakojo, kad A. Jermakas nenorėjo trauktis ir pusvalandį emocingai priekaištavo V. Zelenskiui. Anot jų, pokalbyje netrūko įžeidimų ir kaltinimų prezidentui.
Tą pačią dieną pranešta, kad Ukrainos antikorupcijos tarnybos ir žvalgybos pareigūnai atliko kratas A. Jermako kabinete bei namuose. Šis tyrimas dar labiau padidino įtampą prezidento biure.
Su tarnybų vadovais administracijoje susitikęs V. Zelenskis mėgino rasti sprendimą, kad kratos tarptautiniams partneriams neatrodytų chaoso ženklas ir nesusilpnintų diplomatinių procesų. Tačiau prezidentas laikėsi nuostatos, jog valstybės interesai yra aukščiau už bet kokias pavienes figūras.
Kritinis lūžis
Galiausiai V. Zelenskio komanda priėjo prie išvados, kad A. Jermakas turi būti atleistas iš administracijos vadovo pareigų. Tai buvo pasirinktas kelias suvaldyti skandalą ir parodyti, kad taisyklės galioja visiems.
Pasak „Ukrainska pravda“ šaltinių, A. Jermakas metodiškai siekė įvairiose valstybės institucijose įtvirtinti kuo daugiau sau artimų žmonių. Vis dėlto kritiniu momentu nė vienas iš jų viešai nestojo jo ginti.
Šaltiniai tvirtina, kad pats A. Jermakas savo elgesiu tik palengvino V. Zelenskiui sprendimą. Kai jo paprašė parašyti prašymą atleisti, jis leidosi į maždaug pusvalandžio tiradą su įžeidimais, kaltinimais ir priekaištais prezidentui.
„Jermakas iki pat paskutinės akimirkos netikėjo, kad Pirmasis [V. Zelenskis] jį pašalins“, – situaciją aiškino vienas šaltinis iš jo artimiausios aplinkos. Anot to paties šaltinio, labiausiai A. Jermaką sukrėtė tai, kad prezidentas galiausiai nuo jo nusigręžė.
Prezidento transformacija
V. Zelenskiui tai nebuvo pirmas kartas, kai jis atsisveikina su artimiausios aplinkos pareigūnais. Tačiau A. Jermakui toks prezidento sprendimas tapo pirmuoju tikru šoku.
Dauguma „Ukrainska pravda“ kalbintų šaltinių tvirtina, kad po šio atleidimo V. Zelenskis grįžo prie ankstesnio savo būdo. Jų teigimu, prezidentas atrodo labiau susitelkęs ir pasitikintis savimi.
„Dabar jis vėl energingas, panašus į 2022-ųjų vasario 24-osios prezidentą, ir mes visi esame su juo. Šeštadienį susitikimai buvo puikūs – pašėlusi motyvacija ir požiūris“, – pabrėžė vienas V. Zelenskio komandos narys.
V. Zelenskiui dabar teks pasirinkti naują administracijos vadovą, o tarp galimų kandidatų minimi transporto ministras Mychailo Fedorovas, gynybos ministras Denysas Šmyhalis, karinės žvalgybos vadas Kyrylo Budanovas ir karinių reikalų biuro vadovo pavaduotojas Pavlo Palisa. Taip pat neatmetama galimybė, kad prezidento biurui galėtų vadovauti pirmasis vicepremjeras Serhijus Kyslycia.
