Baltarusijoje nukrito dronas: iš Minsko – kaltinimai Lietuvai

Baltarusijos užsienio reikalų ministerija (URM) socialiniame tinkle „X“ paskelbtame pareiškime tvirtina, esą dronas sekmadienį nukrito Gardino teritorijoje.
Tuo metu portalas "Nashaniva" teigia, kad bepilotis orlaivis sieną kirto iš Lietuvoje esančių Lazdijų rajono pusės. Minskas teigia, esą nuolaužų analizė parodė numatytą maršrutą.
„Vakaruose pagamintas dronas“ neva turėjo praskristi virš Baltarusijos teritorijos, įskristi į Lenkiją ir grįžti atgal į Lietuvą.
„Nashaniva“ teigimu Baltarusijos milicija nerimauja, kad dronas mėtė mažas popierines baltas-raudonas-baltas vėliavėles.
„Minskas šį incidentą vertina kaip tyčinę provokaciją. Baltarusijos pusė reikalauja, kad Lietuva: pateiktų išsamią informaciją apie incidentą, atliktų tyrimą ir patrauktų kaltuosius atsakomybėn, imtųsi priemonių, jog tokie atvejai nepasikartotų“, – teigiama pranešime.
„Baltarusija pasilieka teisę imtis būtinų priemonių savo suverenitetui ginti“, — priduria Baltarusijos URM.
Baltarusija teigia, kad į šalies URM buvo iškviestas Lietuvos laikinasis reikalų patikėtinis, kuriam pareikštas oficialus protestas.
Portalas Lrytas dėl papildomo paaiškinimo kreipėsi į Lietuvos užsienio reikalų ministreriją (URM).
Pastaruoju metu Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas.
Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio penktadienio vėlų vakarą laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį, tačiau naktį iš sekmadienio į pirmadienį patyrė dar didesnį balionų antplūdį.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas NSK posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
