Į gvardiečius Vašingtone šovęs afganistanietis tikriausiai radikalizavosi JAV

„Manome, kad jis radikalizavosi po to, kai atvyko į šalį“, – sakė ji televizijos stočiai NBC. Kitai stočiai NBC K. Noem kalbėjo: „Galvojame, kad tai įvyko per ryšius jo gimtojoje bendruomenėje ir jo gimtojoje šalyje“. JAV tyrėjai dabar apklausia visus, „kurie palaikė su juo kontaktą“, pavyzdžiui, šeimos narius.
Afganistanietis trečiadienį JAV sostinės centre šovė į Nacionalinės gvardijos karius. 20-metė moteris netrukus po išpuolio mirė, o vyras buvo sunkiai sužalotas. Spėjamas užpuolikas 29-erių afganistanietis Rahmanullahas L. buvo sulaikytas.
Jo motyvas iki šiol nežinomas. Jam bus pateikti kaltinimai dėl nužudymo. JAV generalinė prokurorė Pam Bondi teigė reikalausianti šauliui mirties bausmės.
Įtariamasis, anot JAV žiniasklaidos, 2021 m. po JAV pajėgų išvedimo iš Afganistano atvyko į JAV pagal oficialią priėmimo programą, nes gimtinėje bendradarbiavo su JAV Centrine Žvalgybos Valdyba (CŽV) ir kitomis vyriausybinėmis institucijomis.
Anot pranešimų, jis 2024 m. pasiprašė prieglobsčio, kuris 2025 balandį jam buvo suteiktas. Tada prezidento pareigas jau ėjo Donaldas Trumpas.
D. Trumpo administracijos atstovai kaltina jo pirmtako Joe Bideno administraciją nepakankamai tikrinus afganistaniečius, norinčius atvykti į JAV pagal programą.
K. Noe, stočiai ABC sakė, kad Rahmanullahas L. po atvykimo į JAV „galimai buvo tikrinamas“, tačiau patikrinimas „nebuvo geras“.
S. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ teigė, kad J. Bidenas, buvęs krašto saugumo sekretorius Alejandro Mayorkas ir buvusi viceprezidentė Kamala Harris „tikrai sugriovė mūsų šalį, nes viską ir visus į šalį įleido visiškai be kontrolės ir patikrinimo“.