PasaulisĮvykiai

Pamatykite: JAV pirmoji ponia pristatė Baltųjų rūmų kalėdines dekoracijas

2025 m. gruodžio 1 d. 19:51
Daugiau kaip 50 kalėdinių eglaičių, per 200 metrų girliandų ir beveik 55 kilogramai meduolių: artėjant žiemos šventėms, JAV pirmoji ponia Melania Trump šventiškai išpuošė Baltuosius rūmus.
Daugiau nuotraukų (8)
Šių metų Kalėdų šventės tema yra „Namai ten, kur širdis“, tinkle „X“ paskelbė prezidento Donaldo Trumpo žmona.
Tai, kad Melania Trump Baltųjų rūmų dekoravimui pasirinko tiek daug žaliaskarių, nėra naujiena. Jau per pirmąją D. Trumpo kadenciją pirmoji šalies ponia, anot žiniasklaidos, šventėms į Baltuosius rūmus užsakydavo dešimtis medalių. Per 2020 m. Kalėdas jų buvo per 60.
Buvusi pirmoji ponia, tuomečio prezidento Joe Bideno žmona Jill Biden, anot pranešimų pernai Baltuosius rūmus dekoravo net daugiau kaip 80 eglaičių.
Tradicija suteikti moto šventiškoms dekoracijoms tęsiasi nuo tada, kai Baltuosiuose rūmuose gyveno Jackie Kennedy. Nors jau ir anksčiau visuomenei būdavo pristatomos kalėdinės puošmenos, tačiau 1959 m. ji pirmą kartą dekoracijoms pasirinko specialią temą – Piotro Čaikovskio „Spragtuką“.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Melania Trump

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.