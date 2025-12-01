Sakartvelas tirs BBC pranešimą apie tariamą cheminių medžiagų naudojimą protestams malšinti

Per pastaruosius metus Sakartvele vyko ne viena demonstracija, o valstybės reakcija į protestus sulaukė kritikos šalies viduje ir tarptautiniu mastu.
Pirmadienį BBC pranešė, kad surinko įrodymų, leidžiančių manyti, kad „Sakartvelo valdžios institucijos praėjusiais metais panaudojo Pirmojo pasaulinio karo laikų cheminį ginklą, protestuotojams prieš vyriausybę numalšinti“.
Sakartvelo valstybės saugumo tarnyba pranešė pradėjusi tyrimą, siekdama nustatyti, „kokiais duomenimis rėmėsi BBC“, įskaitant straipsnyje cituojamus interviu ir liudijimus, ir įvertinti, „kiek šie duomenys yra aktualūs ir patikimi“.
„Paskelbtoje medžiagoje yra nuorodų į nusikaltimą, kuris, jei pasitvirtins, yra nukreiptas prieš piliečių gyvybę ir sveikatą ir iš esmės pažeidžia jų ir visuomenės teisėtus interesus“, – teigė agentūra.
„Kita vertus, joje yra nuorodų į kitokio pobūdžio nusikaltimą – tokį, kuris rimtai kenkia Sakartvelo nacionaliniams interesams, jo tarptautiniam įvaizdžiui ir reputacijai.“
Sakartvelas yra apimtas politinės krizės nuo pernykščių parlamento rinkimų, kuriuos opozicija pasmerkė kaip suklastotus valdančiosios partijos „Sakartvelo svajonė“ naudai ir atmetė jų rezultatus.
Prieš metus vyriausybės paskelbtas sprendimas iki 2028 m. nesiekti ES narystės derybų su Briuseliu pradžios sukėlė masinius protestus, kurie tęsiasi iki šiol.
Protestų pradžioje policija naudojo vandens patrankas ir ašarines dujas protestuotojams vaikyti.
Šalies žmogaus teisių ombudsmenas ir „Amnesty International“ pareiškė, kad netinkamas policijos elgesys su sulaikytais protestuotojais prilygsta „kankinimui“.
Valdančioji partija „Sakartvelo svajonė“ atmeta vis stiprėjančius kaltinimus šalies viduje ir užsienyje dėl demokratijos nuosmukio ir prorusiško kurso.