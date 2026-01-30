Paviešino dar daugiau J. Epsteino bylos dokumentų: dėl sekso su nepilnamete – kaltinimai D. Trumpui

Remiantis naujai paviešintais FTB dokumentais, JAV prezidentas Donaldas Trumpas kaltinamas nepilnametės seksualiniu išnaudojimu.
Generalinio prokuroro pavaduotojas Toddas Blanche‘as sakė, kad visi moterų atvaizdai, išskyrus nuteisto seksualinio nusikaltėlio bendrininkės Ghislaine Maxwell atvaizdus, buvo pašalinti iš skelbiamų dokumentų.
Manoma, kad naujausiuose dokumentuose bus anksčiau nematytos medžiagos iš tyrimo dėl J. Epsteino, turtingo JAV finansininko, kuris 2019 m. mirė Niujorko kalėjime, laukdamas teismo dėl seksualinio nepilnamečių merginų išnaudojimo.
Ankstesni dokumentų viešinimai atskleidė J. Epsteino ryšius su žymiais verslo vadovais, įžymybėmis, mokslininkais ir politikais, įskaitant D. Trumpą ir buvusį prezidentą Billą Clintoną.
Ko gero, svarbiausi iki šiol paskelbti dokumentai yra du 2019 m. liepos mėnesio FTB elektroniniai laiškai, kuriuose minimi 10 J. Epsteino „bendrininkų“.
Tik vienam asmeniui – buvusiai J. Epsteino draugei Gh. Maxwell – buvo pateikti kaltinimai dėl padarytų nusikaltimų, o tariamų „bendrininkų“ vardai ir pavardės elektroniniuose laiškuose užtušuoti.
Gh. Maxwell atlieka 20 metų laisvės atėmimo bausmę už nepilnamečių merginų verbavimą J. Epsteinui, kurio mirtis buvo pripažinta savižudybe.
Pasak „Axios“, tarp svarbiausių dar nepaskelbtų dokumentų yra 60 punktų federalinio kaltinimo J. Epsteinui juodraštis, kuris buvo nepaaiškinamai panaikintas, ir 82 puslapių 2007 m. kaltinimo memorandumas.
Iki šiol paskelbtuose dokumentuose daug dėmesio skiriama D. Trumpui, kuris kadaise buvo artimas J. Epsteino draugas, ir B. Clintonui, tačiau pareigūnai nė vieno iš jų neapkaltino jokiais nusižengimais.
Respublikonų vadovaujama Atstovų Rūmų komisija balsavo už tai, kad prieš Billą ir Hillary Clintonus būtų pradėta nepagarbos Kongresui procedūra dėl jų atsisakymo liudyti tyrime dėl J. Epsteino.
79 metų D. Trumpas kelis mėnesius kovojo, kad nebūtų paviešintas didžiulis pluoštas dokumentų apie J. Epsteiną. Tačiau kilus maištui Respublikonų partijos viduje jis buvo priverstas pasirašyti įstatymą, įpareigojantį paviešinti visus dokumentus.
Pagal Epsteino bylų skaidrumo įstatymą (angl. Epstein Files Transparency Act, EFTA) visi Teisingumo departamento turimi dokumentai turėjo būti paskelbti iki gruodžio 19 d.