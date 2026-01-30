K. Starmeris atmeta D. Trumpo kritiką dėl bendradarbiavimo su Kinija

„JAV ir Didžioji Britanija yra labai artimos sąjungininkės ir todėl iš anksto vizitą aptarėme su jo komanda“, – sakė K. Starmeris, reaguodamas į D. Trumpo pareiškimą. JAV prezidentas pirmąją K. Starmerio vizito Kinijoje dieną pareiškė, kad Didžiajai Britanijai „labai pavojinga“ bendradarbiauti su Kinija. Daugiau detalių jis nepateikė.
K. Starmeris interviu televizijai pažymėjo, kad ateinančiais mėnesiais su vizitu Kinijoje laukiama ir paties D. Trumpo.
„Nemanau, kad būtų protinga Didžiajai Britanija kišti galvą į smėlį. Kinija yra antra didžiausia pasaulio ekonomika“, – pridūrė britų premjeras.
Kinijos užsienio reikalų ministerija, reaguodama į D. Trumpo kritiką, akcentavo, kad Pekinas pasirengęs stiprinti bendradarbiavimą su visomis šalimis, jei abiem pusėms tai yra naudinga.
K. Starmeris ketvirtadienį Pekine susitiko su Kinijos vadovu Xi Jinpingu ir ministru pirmininku Li Qiangu. Vėliau K. Starmeris susitikime su abiejų šalių ekonomikos atstovais Šanchajuje sakė, kad per pokalbius buvo pasiekta „tikros pažangos“.
Britų vyriausybės duomenimis, Kinija, be kita ko, sutiko, kad britišką pasą turintiems asmenimis ateityje iki 30 dienų kelionėms į Kinija nereikėtų vizos. Taip Jungtinė Karalystė prisijungs prie maždaug 50 kitų šalių, kurių piliečiai jau dabar gali vykti į Kiniją be vizos. Tačiau kada įsigalios nauja tvarka, kol kas neaišku.
JAV prekybos sekretorius Howardas Lutnickas buvo skeptiškas dėl Didžiosios Britanijos bendradarbiavimo su Kinija.
„Kinai yra didžiausi eksportuotoja, ir labai, labai sunku ten eksportuoti“, – teigė jis.
Ir kiti aukšti Europos politikai ieško kontakto su Kinija ir jos vadovybe. Neužilgo Kinijoje laukiama Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ten lankėsi gruodį. K. Starmerio vizitas, be to, vyksta iš karto po Kanados premjero Marko Carney‘io vizito – šis Pekine pasirašė prekybos susitarimą. D. Trumpas tada pagrasino Kanadai 100 proc. muitais visoms prekėms.