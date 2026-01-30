Teismas atskleidė netikėtą detalę apie D. Trumpo sūnų: turi artimą draugę iš Rusijos

Tai paaiškėjo neseniai vykusiame Londono teismo posėdyje, kuriame rusės pažįstamas 22 metų Matvejus Rumjancevas buvo pripažintas kaltu dėl jos sumušimo.
Pranešama, kad incidento metu B. Trumpas paskambino Londono policijai, prašydamas greitosios pagalbos savo draugei išgelbėti.
Aukos tapatybė teisme nebuvo atskleista, o merginos santykių su B. Trumpu detalės taip pat neaiškios. Nurodoma, kad ji neseniai keliavo į JAV aplankyti šeimos ir gyveno keliose šalyse, įskaitant Rusiją.
Paklaustas, kaip jis pažinojo merginą, dėl kurios skambino nelaimės atveju, B. Trumpas atsakė, kad su ja susipažino socialiniuose tinkluose ir nurodė jos adresą.
Policijai D. Trumpo sūnus pareiškė, kad mergina jam yra labai artima. Paskutinė žinoma B. Trumpo kelionė į Jungtinę Karalystę (JK) buvo 2019 metais, kai jam buvo 13 metų.
Teisme nagrinėtas įvykis įvyko 2025 m. sausio 18 d. Į įvykio vietą atvykusio policijos pareigūno kūno kameros įraše nukentėjusioji sako: „Aš esu Barrono Trumpo, Donaldo Trumpo sūnaus, mergina.“
Prokuratūra taip pat tvirtino, kad M. Rumjancevas, kuris užpuolė merginą iš pavydo, tai yra daręs ir anksčiau. 2024 m. lapkritį jis „pasiuto“, sužinojęs, kad nukentėjusioji žinutėje B. Trumpui pavartojo žodį „mylimoji“.
Sausio 18 d. B. Trumpas negalėjo susisiekti su savo mergina. Tą vakarą ji ir M. Rumjancevas gėrė pastarosios bute.
Vienu metu, kai B. Trumpas skambino vaizdo skambučiu per „FaceTime“, kažkas pakėlė telefoną. Pasak D. Trumpo sūnaus, „atsiliepė vyras be marškinių, tamsiais plaukais“.
Tada kamera persijungė į auką, kuri gulėjo ant grindų, verkė ir kažką šaukė rusiškai. Skambutis truko 5–7 sekundes. Paprašydamas greitosios pagalbos operatoriaus iškviesti policiją, B. Trumpas pasakė: „Ji labai smarkiai mušama“.
Rusijos pilietis M. Rumjancevas buvo pripažintas kaltu dėl užpuolimo ir teisingumo trukdymo. Nuosprendis jam bus paskelbtas kovo mėnesį.
