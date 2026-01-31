J. Epsteinas tvirtino, kad B. Gatesas užsikrėtė lytiškai plintančia liga nuo rusių ir prašė vaistų

B. Gatesas įnirtingai atmetė jam pateiktus kaltinimus naujai paskelbtuose Jeffrey Epsteino failuose.
J. Epsteinas stulbinančius teiginius apie „Microsoft“ milijardierių pateikė 2013 m. liepos 18 d. kažkam kitam skirtame elektroniniame laiške.
Laiške buvo pateikti teiginiai, kad B. Gatesas paprašė vieno iš J. Epsteino patarėjų suteikti vaistų, skirtų gydyti lytiniu keliu plintančias ligas dėl „sekso su rusų merginomis“.
Tačiau retu pareiškimu, kuris aiškiai perteikia jo pykčio gilumą dėl naujausių J. Epsteino failų išleidimo, „Microsoft“ milijardieriaus atstovas paneigė kaltinimus.
„Šie teiginiai yra visiškai absurdiški ir visiškai klaidingi“, – sakė jie „Daily Mail“.
„Vienintelis dalykas, kurį parodo šie dokumentai, yra J. Epsteino nusivylimas, kad jis neturėjo nuolatinių santykių su B. Gatesu, ir tai, kad jis stengėsi jį įkalinti ir šmeižti.
Šeštadienį B. Gatesas buvo pastebėtas besišypsantis kartu su mergina Paula Hurd, stebėdamas vyrų dvejetų finalą 2026 m. Australijos atvirajame čempionate Melburne.
Pora buvo galima pamatyti besišnekučiuojančią ir besišypsančią stebint australų Jasono Kublerio ir Marco Polmanso akistatą su amerikiečiu Christianu Harrisonu ir britu Nealu Skupskiu.
Penktadienį paskelbtuose failuose taip pat buvo keli nauji J. Epsteino ir B. Gateso vaizdai be datos kartu įvairiose vietose.
B. Gatesas anksčiau yra sakęs, kad apgailestauja dėl savo draugystės su velioniu pedofilu, kuris 2019 metais mirė Niujorko kalėjime, tačiau ilgai neigė bet kokį jų bendravimo netinkamumą.
Bėgant metams B. Gatesas stengėsi sumenkinti savo ilgus metus trukusius santykius su J. Epsteinu, teigdamas, kad pora neturėjo „verslo santykių ar draugystės“, ir tvirtino, kad visi jų susitikimai vyko grupės aplinkoje.
Jis taip pat anksčiau neigė lankęsis J. Epsteino vakarėliuose ar vykęs į įvairias jo rezidencijas.
Įtarimai buvo išdėstyti šokiruojančiame elektroniniame laiške, kuris atrodė kaip laiško, kurį ketino išsiųsti tuometinis vyriausiasis B. Gateso patarėjas Borisas Nikoličius, juodraštis, susijęs su jo pasitraukimu iš „Microsoft“ milijardieriaus labdaros fondo.
Ilga žinute buvo smerkiamas B. Gatesas dėl jų draugystės nutraukimo ir sakoma: „Jūs manęs maldaujate, kad ištrinčiau el. laiškus, susijusius su jūsų venerine liga, jūsų prašymu suteikti jums antibiotikų, kuriuos galėtumėte slapta duoti Melindai, ir savo penio būklės aprašymą“.
Anksčiau toje pačioje žinutėje J. Epsteinas sakė, kad jį „neįmanomai pribloškė“ B. Gateso sprendimas „nepaisyti mūsų draugystės, užsimezgusios per pastaruosius 6 metus“.
Tą patį rytą kitame elektroniniame laiške B. Nikoličiui buvo pasiūlyta atsistatydinti iš Billo ir Melindos Geitsų fondo.
Jis rašė: „Aš buvau įtrauktas į rimtą santuokinį ginčą tarp Melindos ir Billo... Mano, kaip jo dešiniosios rankos, vaidmenyje manęs buvo paprašyta ir neteisingai sutiktas dalyvauti dalykuose, kurie svyravo nuo moraliai netinkamų iki etiškai nepagrįstų, ir manęs ne kartą buvo prašoma padaryti tai, kas priartėja prie ribos ir galbūt peržengia nelegalią...“
Gatesas ir Melinda buvo susituokę 1994–2021 m. Melinda, kuri dabar yra filantropė, skyrybų priežastis nurodė B. Gateso romanus ir draugystę su J. Epsteinu, bet neatskleidė daugiau detalių.
Pranešama, kad Melinda pasamdė advokatus, kad suplanuotų jos išsiskyrimą su Gatesu 2019 m., kai pasirodė pranešimų apie pasikartojančius jo susitikimus su J. Epsteinu, priešingai nei anksčiau viešai neigė „Microsoft“ įkūrėjas.
Ji pasiliko advokatą po to, kai susirūpino dėl tariamų savo vyro verslo santykių su finansininku pedofilu, rašo „The Wall Street Journal“.
J. Epsteinas nusižudė Niujorko kalėjimo kameroje 2019 metų rugpjūtį, praėjus mėnesiui po to, kai jam buvo pareikšti kaltinimai federaliniais kaltinimais prekyba seksu.