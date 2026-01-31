Anksčiau paskelbtuose failuose buvo minima frazė „Lithuanian hotty…“ (liet. lietuvių gražuolė). Naujausias dokumentų rinkinys atskleidė, kad J. Epsteinas turėjo kontaktą su renginių organizatoriumi Valdu Petreikiu.
Paviešintuose dokumentuose pasirodo ir daugiau nuorodų į Lietuvą bei lietuvius. Viename laiške užslaptintam gavėjui pateikiamas prašymas dėl kelionės maršruto per Vilnių.
„Labas rytas, Natasha. Jeffrey nori, kad Giedrė skristų į kelionę su (užslaptintas vardas) Vilnius-NY-Vilnius, – rašoma viename iš dokumentų. – Jis klausia, ar ji gali paskui skristi į Florenciją iš Vilniaus?“
Kitame susirašinėjime J. Epsteinas su, tikėtina, lietuve paliečia savo šeimos kilmės temą.
„Tik juokauju, mano seneliai yra iš Lietuvos“, – atvirauja J. Epsteinas.
Laiškai
Tarp dokumentų pridėtas ir padėkos laiškas, kuriame J. Epšteinui reiškiamas dėkingumas už paramą menui.
„Mielas Mr. Jeffrey, noriu dar kartą padėkoti už Jūsų dosnumą, už tai, kad esate toks geras su manimi ir visus gerus dalykus, kuriuos darote menui, – dėkojama turtuoliui. – Be tokių žmonių kaip jūs menas neišgyvens. Nuo senų laikų menininkai buvo palaikomi aristokratų ir intelektualų ir tai vienintelė priežastis, kodėl pasaulis yra gražus.“
„Labai ačiū už visą paramą, kurią man suteikėte. Visa mano šeima labai dėkinga jums už dosnumą“, – neįvardintas žmogus dėkoja J. Epsteinui.
„Jei neprieštarausite, būčiau labai laiminga, jei galėčiau jus paminėti savo koncerto metu gruodį Lietuvos filharmonijoje savo sponsorių sąraše, kaip vieną iš didžiausių palaikytojų“, – padėką išreiškė žmogus.
Kituose 2017 m. datuojamuose laiškuose pasirodo tekstas apie norą dirbti ilgiau nei vasarą ir nusivylimą perspektyvomis Lietuvoje.
„Jeffrey, kas būtų, jei pasakyčiau, kad norėčiau dirbti jums ilgiau, ne tik vasaros metu? – klausiama J. Epsteino. – Dabar, kai mano dvejų metų „kalėjimas“ Lietuvoje beveik baigėsi, bandau galvoti, ką noriu iš tiesų daryti toliau… Ateitis Lietuvoje man neatrodo šviesi, čia mažai būti scenoje galimybių ir daugelis jų labai prastai apmokamos…“
„Mokymas – aš jau mokau akademijoje, kas yra geriausia, ką gali gauti kaip mokytojas Lietuvoje. Kad ir kaip būtų, nematau ateities Lietuvoje… todėl svarstau pradėti galvoti, kaip išvykti į užsienį ir pradėti kurti gyvenimą už Lietuvos ir Niujorkas yra viena iš tų vietų, kur norėčiau pabandyti kurti gyvenimą“, – atvirauja pašnekovas.
Dokumentuose taip pat matomas 2017 m. sausio 20 d. prašymas pervesti 75000 eurų į Lietuvoje registruotą SEB banko sąskaitą. Gavėju nurodyta įmonė UAB „Fors Projektai“.
Dar kitame laiške 2018 m., kurį gavo J. Eipsteinas, rašoma: „Mano mėgstamiausia yra iš Lietuvos, [paslėptas vardas], 19. Susitiksime, kai aš būsiu čia“.
Šie fragmentai papildo ankstesnes viešintas užuominas ir rodo, kad J. Epšteino bylos dokumentuose Lietuva minima ne vien epizodiškai. Paviešinti įrašai pateikia tiek kontaktų, tiek kelionių ir finansinių prašymų pėdsakų.