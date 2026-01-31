Latvijoje mirė NATO karys iš Kanados

Mirties aplinkybes bendradarbiaudama su Latvijos teisėsauga tiria Kanados ginkluotųjų pajėgų karo policija.
Kanados ginkluotosios pajėgos savo pareiškime pabrėžė, kad šis incidentas nekelia papildomos grėsmės Latvijoje dislokuotų karių saugumui.
S. Halmageanas tarnavo Kanados artilerijos pulke ir buvo dislokuotas Latvijoje kaip NATO daugianacionalinės brigados oro gynybos padalinio narys. Jis tarnavo beveik trejus metus.
Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius ir Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų vadas Kasparas Pudanas pareiškė užuojautą dėl kario mirties.