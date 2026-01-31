PasaulisĮvykiai

Latvijoje mirė NATO karys iš Kanados

2026 m. sausio 31 d. 10:40
Kanados ginkluotosios pajėgos pranešė, kad ketvirtadienį, sausio 29 d., netoli Rygos mirė artileristas Sebastianas Halmageanas, kuris buvo dislokuotas Latvijoje vykdomoje operacijoje „Reassurance“ ir tarnavo Kanados vadovaujamoje NATO daugianacionalinėje brigadoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Mirties aplinkybes bendradarbiaudama su Latvijos teisėsauga tiria Kanados ginkluotųjų pajėgų karo policija.
Kanados ginkluotosios pajėgos savo pareiškime pabrėžė, kad šis incidentas nekelia papildomos grėsmės Latvijoje dislokuotų karių saugumui.
S. Halmageanas tarnavo Kanados artilerijos pulke ir buvo dislokuotas Latvijoje kaip NATO daugianacionalinės brigados oro gynybos padalinio narys. Jis tarnavo beveik trejus metus.
Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius ir Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų vadas Kasparas Pudanas pareiškė užuojautą dėl kario mirties.
LatvijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Kanada

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.