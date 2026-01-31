Malaizija konfiskavo du tanklaivius su 129 mln. dolerių vertės naftos kroviniu

Pietryčių Azijos valstybė, kuri yra stebima ryšium su naftos gabenimu pažeidžiant sankcijas jos vandenyse, praėjusiais metais įsipareigojo kovoti su nelegalia veikla savo jūrų zonose.
Malaizijos jūrų saugumo agentūra pranešė, kad ketvirtadienį, gavus pranešimą, buvo sulaikyti du tanklaiviai, stovėję nuleistais inkarais į šiaurę nuo Penango uosto.
„Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad abu laivai pririšti kartu, todėl kilo įtarimų dėl neleistino krovinio perkėlimo“, – pareiškime teigė Penango jūrų saugumo direktorius Muhammadas Suffi Mohdas Ramli.
Jis teigė, kad laivai gabeno žaliavinę naftą, kurios „vertė – daugiau kaip 512 mln. ringitų (129 mln. JAV dolerių)“. Laivai buvo konfiskuoti, o jų kapitonai perduoti tyrėjams, pridūrė jis.
Informacijos apie tanklaivių tapatybę ar iš kur jie išplaukė, iš karto nebuvo, tačiau Muhammadas Suffi sakė, kad 53 įgulos nariai buvo „Kinijos, Mianmaro, Irano, Pakistano ir Indijos piliečiai“.
MalaizijatanklaivisNafta
