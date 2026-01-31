Elektra dingo Kyjive, Charkive, Žytomyre, Vinicoje, Poltavoje, Odesos srityje ir kituose regionuose. Kyjive ir Charkive sustojo metro, o dalyje miestų dėl be elektros likusių siurblinių dingo vanduo.
Energetikos ministerija aiškino, kad pagal NЕК „Ukrenergo“ įsaką buvo pritaikyti skubūs elektros atjungimai. Oficialiai patvirtinti ribojimai Kyjivo, Žytomyro ir Charkivo srityse.
Energetikai tikino, kad padėtis turėtų stabilizuotis greitai. Ministerija nurodė, jog elektra, specialistų vertinimu, gali grįžti per artimiausias 2–3 valandas.
10:42 užfiksuotas technologinis sutrikimas, kai vienu metu atsijungė dvi magistralės. Tai buvo 400 kV linija tarp Rumunijos ir Moldovos energetikos sistemų bei 750 kV linija tarp Vakarų ir Centrinės Ukrainos.
Dėl to tinkle įvyko platus atjungimas ir suveikė automatinės apsaugos sistemos pastotėse, o atominių elektrinių blokai buvo priverstinai iškrauti. „Ukrenergo“ specialistai atkuria maitinimą, o „per artimiausias valandas šviesa bus atstatyta“, – patikino Ukrainos premjeras Denisas Šmyhalis.
Kyjivas
Ukrainos sostinėje sustojo metro traukinių eismas. Stotys toliau naudojamos kaip priedangos, o įėjimas į jas paliktas laisvas.
Taip pat pranešta apie sustojusį antžeminį elektrinį transportą.
Mieste dingo vanduo, nes siurblinės liko be elektros. Gyventojai taip pat pranešė apie šildymo trikdžius.
Charkive dėl įtampos trūkumo taip pat visiškai sustojo metro ir elektrinis transportas. Mieste ir srityje įvesti avariniai atjungimai, siekiant apsaugoti energetikos sistemą.
Vinicoje dėl visiško vandentiekio įmonės atjungimo miestas liko be vandens. Žytomyre sustojo siurblinės, o komunalininkai jas perjunginėja į rezervinį maitinimą.
Transportas
Černihive vandens ir šilumos tiekimą užtikrinančios siurblinės perjungiamos į generatorius. Mieste taip pat sustojo elektrinis transportas.
Poltavoje įvesti avariniai atjungimai, o vandentiekis įspėjo apie galimą vandens nebuvimą arba smarkiai kritusį slėgį kai kuriuose rajonuose. Konotope dėl energijos deficito įvedami vandens tiekimo grafikai.
Geležinkelių eismas patyrė tik nedidelius trikdžius dėl išorinio kontaktinio tinklo maitinimo dingimo. „Ukrzaliznytsia“ nurodė, kad padėtis stabilizuota, o priemiestiniai elektriniai traukiniai vėl kursuoja su minimaliais vėlavimais.
Avariniai elektros atjungimai taip pat įvesti Dnipropetrovsko, Odesos ir Chmelnyckio srityse. Energetikai tęsia darbus, kad grąžintų maitinimą ir stabilizuotų sistemą.
Moldovoje be elektros liko dalis Kišiniovo ir jo priemiesčių, taip pat Taraklija, Kagulas ir Novi Anenii. Moldovos energetikos ministras Dorinas Žungietu pareiškė: „Dėl rimtų problemų Ukrainos elektros tinkle sausio 31-osios rytą nukrito įtampa 400 kV linijoje Isakča–Vulkanėštis–MGRES, ir tai sukėlė avarinį Moldovos elektros sistemos atjungimą.“
D. Žungietu nurodė, kad priežastis siejama su padėtimi Ukrainoje.